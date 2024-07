A Trani torna l'International Holidance Camp nel Castello Svevo

Secondo appuntamento per "International HoliDance Camp" organizzato dal Molinari Art Center con la direzione artistica di Giacomo Molinari. Il più grande Stage internazionale di danza, si sposta nella splendida città di Trani, Perla dell'Adriatico e permetterà agli allievi di vivere esperienze formative con artisti di fama internazionale quali Raffaele Paganini, Fabrizio Prolli, Salvatore Dello Iacolo, Vinicio Mainini, Giovanna Spalice, Giacomo Molinari, Dalila Frassanito, Massimo Tiberio, Morris e molti altri. Durante le classi, i giovani e promettenti danzatori potranno conseguire borse di studio per i più prestigiosi istituti nazionali ed internazionali e coronare il sogno di fare della propria passione anche un'opportunità professionale.In questa nuova edizione, al termine delle 3 giornate di formazione – da Giovedì 18 a Sabato 20 Luglio 2024 – alcuni dei danzatori selezionati durante le classi, avranno la possibilità di partecipare al Gala che si terrà – come anche il campus - nella fantastica location del Castello Svevo. Molto interessante sarà anche il meeting istituzionale che si terrà all'interno del castello, un incontro tra amministrazioni, istituzioni e operatori del settore sul nuovo Codice dello Spettacolo e durante il quale si potrà riflettere sulle criticità della cultura e delle sue diverse forme nel nostro Paese, anche in relazione ai luoghi di attrazione turistica strettamente collegati allo spettacolo dal vivo, come appunto, tra gli altri, lo straordinario Castello Svevo.L'accesso al meeting – sabato 20 luglio ore 18.30 - e al Gala' – sabato 20 luglio ore 21.30 - sarà ad inviti."TRANI INTERNATIONAL HOLIDANCE CAMP" è patrocinato dal Comune di Trani e, grazie al Ministero della Cultura-Direzione Nazionale Musei, Puglia, potrà godere della concessione del Castello, scenario naturale che fonde in se' arte, cultura, storia ma anche spettacolo e innovazione. Sarà impossibile mancare questo appuntamento unico.