La tranese Ilaria Russo entra nell'Accademia nazionale del Balletto di Roma

Un grande traguardo per la ballerina di Trani, 16 anni, Ilaria Russo. La giovane, che studia danza classica e moderna presso la scuola di danza South Dance Centro, ha superato le audizioni presso l'accademia Nazionale del Balletto di Roma in cui rimarrà per i prossimi tre anni. Un ottimo trampolino di lancio da cui la ballerina potrà esprimere e far conoscere il suo talento nei palcoscenici più blasonati.