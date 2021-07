Campionati italiani di danza sportiva, sul podio diversi atleti di Trani

Gli atleti della scuola di ballo Asd Trani Dance, guidati dai maestri Ignazio Napoletano e Rosanna Di Cugno, hanno partecipato ai campionati nazionali di danza sportiva a Rimini, organizzati dalla Federazione italiana Danza Sportiva. I tranesi, dopo essersi allenati duramente in questi mesi difficili, hanno ottenuto risultati eccellenti portando così in alto la Puglia e la Città di Trani. Nello specifico si sono distinti nelle danze latino americane i seguenti atleti: la coppia Michele Basile e Patrizia Francese nella categoria 45/54 anni hanno vinto la medaglia d'oro; Mauro Calefato e Serena Di Gaetano nella categoria 16/18 anni hanno portato a casa la medaglia d'argento; Giacomo Napoletano e Miriana Napoletano nella categoria 19/34 anni la medaglia di bronzo; il piccolo Giacomo Napoletano, di soli 12 anni, già campione italiano nel 2019, ha vinto il campionato italiano nel solo delle danze latine; argento anche per l'atleta Sara Habibi nella categoria 15/16. I prestigiosi risultati sono arrivati dopo aver superato diversi turni di eliminatoria semifinali e finali.