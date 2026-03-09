Associazioni
Il Comune di Trani celebra i talenti della danza: premiati i ragazzi della South Dance Center
Il sindaco Amedeo Bottaro riceve a Palazzo di Città i protagonisti di importanti risultati nei campionati nazionali e internazionali
Trani - lunedì 9 marzo 2026 10.00
Una mattinata di festa, orgoglio e riconoscimento per i giovani talenti della danza tranese. Lo scorso 5 marzo, nella Sala Tamborrino di Palazzo di Città, il sindaco di Trani Amedeo Bottaro ha ricevuto gli allievi della ASD S.D. South Dance Center, protagonisti negli ultimi mesi di importanti risultati a livello nazionale e internazionale nel mondo della danza. Durante l'incontro istituzionale, il sindaco Amedeo Bottaro ha voluto replicare simbolicamente le premiazioni consegnando un riconoscimento ai ragazzi e ai loro insegnanti, sottolineando l'importanza di esperienze come questa per la crescita della comunità e per la valorizzazione dei talenti del territorio. Alla cerimonia hanno partecipato anche le famiglie dei giovani ballerini, visibilmente orgogliose dei risultati raggiunti. Un percorso che, come è stato ricordato durante l'incontro, non rappresenta solo un'attività sportiva, ma una vera e propria forma d'arte e di espressione creativa, capace di coinvolgere i ragazzi e di trasmettere disciplina, passione e spirito di gruppo.
Fondamentale per la crescita degli allievi è anche il confronto con professionisti di alto livello. I ragazzi della South Dance Center continuano infatti la loro formazione con insegnanti e artisti di fama internazionale come Mia Molinari, Luigi Swan, Fabrizio Mainini e molti altri. Solo negli ultimi mesi la scuola ha ospitato stage e incontri con figure di primo piano del panorama internazionale della danza: Patrick Pires (P-Lock), cinque volte vincitore del campionato mondiale Juste Debout nella categoria Locking, Barbara Fujiko, pioniera italiana del Voguing e della ballroom scene, e Kledi Kadiu, ballerino e coreografo internazionale noto anche come docente e giudice del programma televisivo Amici.
La scuola di danza, fondata nel 2012 dai maestri Mauro Di Gioia (Morris), Francesca Di Geso (Ciancy) e Massimo Tiberio, rappresenta ormai una realtà consolidata nel panorama artistico e sportivo cittadino. Nel corso degli anni, la South Dance Center ha collezionato numerosi successi nelle discipline accademiche, come il classico e il modern, ma anche nel mondo della street dance, dove i suoi allievi si sono distinti in diverse competizioni. Uno dei momenti più significativi del percorso della scuola è stato nel 2024, quando la storica crew South Klan si è qualificata per rappresentare Trani e l'Italia alle finali mondiali del "World of Dance" a Los Angeles, uno dei palcoscenici più prestigiosi del settore a livello internazionale.
I risultati più recenti hanno confermato il valore del lavoro svolto dalla scuola. Le crew SouthKidz e SouthKlan, coreografate dai docenti Morris, Ciancy e Kledy Ninja, con la collaborazione di ballerini come Kosmos e Lil Tony, hanno ottenuto importanti piazzamenti al campionato internazionale MC Hip Hop Contest 2026: 3° posto nella categoria Kidz per la crew SouthKidz, 2° posto nella categoria Showtime B per la crew SouthKlan. Non solo. Entrambe le crew hanno conquistato anche il 1° posto nelle categorie Kidz e Youth al campionato nazionale South Control, confermando la crescita artistica e tecnica dei giovani ballerini tranesi.
Un'esperienza formativa che unisce arte, disciplina e passione, contribuendo non solo alla crescita artistica dei ragazzi ma anche al loro sviluppo personale. Come sottolineato dalle famiglie presenti, la danza rappresenta infatti un importante strumento educativo, capace di stimolare creatività, impegno e socialità, offrendo ai giovani un'alternativa positiva e coinvolgente che li tiene lontani dall'uso eccessivo degli smartphone e li avvicina al valore dello studio e della pratica artistica.
Fondamentale per la crescita degli allievi è anche il confronto con professionisti di alto livello. I ragazzi della South Dance Center continuano infatti la loro formazione con insegnanti e artisti di fama internazionale come Mia Molinari, Luigi Swan, Fabrizio Mainini e molti altri. Solo negli ultimi mesi la scuola ha ospitato stage e incontri con figure di primo piano del panorama internazionale della danza: Patrick Pires (P-Lock), cinque volte vincitore del campionato mondiale Juste Debout nella categoria Locking, Barbara Fujiko, pioniera italiana del Voguing e della ballroom scene, e Kledi Kadiu, ballerino e coreografo internazionale noto anche come docente e giudice del programma televisivo Amici.
La scuola di danza, fondata nel 2012 dai maestri Mauro Di Gioia (Morris), Francesca Di Geso (Ciancy) e Massimo Tiberio, rappresenta ormai una realtà consolidata nel panorama artistico e sportivo cittadino. Nel corso degli anni, la South Dance Center ha collezionato numerosi successi nelle discipline accademiche, come il classico e il modern, ma anche nel mondo della street dance, dove i suoi allievi si sono distinti in diverse competizioni. Uno dei momenti più significativi del percorso della scuola è stato nel 2024, quando la storica crew South Klan si è qualificata per rappresentare Trani e l'Italia alle finali mondiali del "World of Dance" a Los Angeles, uno dei palcoscenici più prestigiosi del settore a livello internazionale.
I risultati più recenti hanno confermato il valore del lavoro svolto dalla scuola. Le crew SouthKidz e SouthKlan, coreografate dai docenti Morris, Ciancy e Kledy Ninja, con la collaborazione di ballerini come Kosmos e Lil Tony, hanno ottenuto importanti piazzamenti al campionato internazionale MC Hip Hop Contest 2026: 3° posto nella categoria Kidz per la crew SouthKidz, 2° posto nella categoria Showtime B per la crew SouthKlan. Non solo. Entrambe le crew hanno conquistato anche il 1° posto nelle categorie Kidz e Youth al campionato nazionale South Control, confermando la crescita artistica e tecnica dei giovani ballerini tranesi.
Un'esperienza formativa che unisce arte, disciplina e passione, contribuendo non solo alla crescita artistica dei ragazzi ma anche al loro sviluppo personale. Come sottolineato dalle famiglie presenti, la danza rappresenta infatti un importante strumento educativo, capace di stimolare creatività, impegno e socialità, offrendo ai giovani un'alternativa positiva e coinvolgente che li tiene lontani dall'uso eccessivo degli smartphone e li avvicina al valore dello studio e della pratica artistica.