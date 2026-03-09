Il Comune di Trani celebra i talenti della danza: premiati i ragazzi della South Dance Center

Social Video 4 minuti La Città di Trani celebra i successi della South Dance Center Tonino Lacalamita

Una mattinata di festa, orgoglio e riconoscimento per i giovani talenti della danza tranese. Lo scorso, nella, ilha ricevuto gli allievi della, protagonisti negli ultimi mesi di importanti risultati a livello nazionale e internazionale nel mondo della danza. Durante l'incontro istituzionale, il sindacoha voluto replicare simbolicamente le premiazioni consegnando un riconoscimento ai ragazzi e ai loro insegnanti, sottolineando l'importanza di esperienze come questa per la crescita della comunità e per la valorizzazione dei talenti del territorio. Alla cerimonia hanno partecipato anche le, visibilmente orgogliose dei risultati raggiunti. Un percorso che, come è stato ricordato durante l'incontro, non rappresenta solo un'attività sportiva, ma una vera e propria, capace di coinvolgere i ragazzi e di trasmettere disciplina, passione e spirito di gruppo.Fondamentale per la crescita degli allievi è anche il confronto con professionisti di alto livello. I ragazzi della South Dance Center continuano infatti la loro formazione con insegnanti e artisti di fama internazionale comee molti altri. Solo negli ultimi mesi la scuola ha ospitato stage e incontri con figure di primo piano del panorama internazionale della danza:, cinque volte vincitore del campionato mondiale Juste Debout nella categoria Locking,, pioniera italiana del Voguing e della ballroom scene, e, ballerino e coreografo internazionale noto anche come docente e giudice del programma televisivo Amici.La scuola di danza, fondata neldai maestri, rappresenta ormai una realtà consolidata nel panorama artistico e sportivo cittadino. Nel corso degli anni, la South Dance Center ha collezionato numerosi successi nelle, ma anche nel mondo della, dove i suoi allievi si sono distinti in diverse competizioni. Uno dei momenti più significativi del percorso della scuola è stato nel, quando la storica crewsi è qualificata per rappresentare, uno dei palcoscenici più prestigiosi del settore a livello internazionale.I risultati più recenti hanno confermato il valore del lavoro svolto dalla scuola. Le crew, coreografate dai docenti, con la collaborazione di ballerini come, hanno ottenuto importanti piazzamenti alper la crewper la crew. Non solo. Entrambe le crew hanno conquistato anche il, confermando la crescita artistica e tecnica dei giovani ballerini tranesi.Un'esperienza formativa che unisce arte, disciplina e passione, contribuendo non solo alla crescita artistica dei ragazzi ma anche al loro sviluppo personale. Come sottolineato dalle famiglie presenti, la danza rappresenta infatti un importante, capace di stimolare creatività, impegno e socialità, offrendo ai giovani un'alternativa positiva e coinvolgente che li tiene lontani dall'uso eccessivo degli smartphone e li avvicina al valore dello studio e della pratica artistica.