Battiti a Trani, dal 24 al 28 giugno in piazza Quercia

Cresce l'attesa per l'arrivo di Battiti Live 2026, uno degli eventi musicali più seguiti dell'estate italiana, che farà tappa (come già annunciato in precedenza da TraniViva) a Trani dal 24 al 28 giugno. In vista delle giornate dedicate agli allestimenti e agli spettacoli, sono state individuate le principali aree della città che ospiteranno le diverse attività legate alla manifestazione.Cuore dell'evento sarà Piazza Quercia, dove verrà allestito il Main Stage, il grande palco che accoglierà artisti, conduttori e pubblico per le serate del festival.A poca distanza, in via San Giorgio, sorgerà l'area Backstage, riservata agli artisti, ai tecnici e allo staff della produzione. Qui si svolgeranno tutte le attività organizzative e logistiche necessarie alla realizzazione dello spettacolo.Piazza Plebiscito sarà invece destinata all'area tecnica e ai parcheggi della produzione, ospitando mezzi, attrezzature e servizi operativi a supporto dell'evento.Particolarmente estesa sarà l'area del lungomare Cristoforo Colombo, che accoglierà lo Stage Left, la Fan Zone e il Villaggio Sponsor. Uno spazio dedicato al pubblico, alle attività promozionali dei partner e alle iniziative collaterali che accompagneranno le serate musicali.Lungo il lungomare Statuti Marittimi, troverà posto la zona hospitality denominata "Casa Battiti", riservata agli ospiti, ai partner e alla produzione. L'arrivo di Battiti Live trasformerà così il waterfront di Trani in un grande villaggio dello spettacolo, coinvolgendo alcune delle aree più rappresentative della città.