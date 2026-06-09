Battiti
Battiti
Eventi e cultura

Battiti a Trani, dal 24 al 28 giugno in piazza Quercia

Resi noti i luoghi e le date dell'evento

Trani - martedì 9 giugno 2026 15.57
Cresce l'attesa per l'arrivo di Battiti Live 2026, uno degli eventi musicali più seguiti dell'estate italiana, che farà tappa (come già annunciato in precedenza da TraniViva) a Trani dal 24 al 28 giugno. In vista delle giornate dedicate agli allestimenti e agli spettacoli, sono state individuate le principali aree della città che ospiteranno le diverse attività legate alla manifestazione.

Cuore dell'evento sarà Piazza Quercia, dove verrà allestito il Main Stage, il grande palco che accoglierà artisti, conduttori e pubblico per le serate del festival.

A poca distanza, in via San Giorgio, sorgerà l'area Backstage, riservata agli artisti, ai tecnici e allo staff della produzione. Qui si svolgeranno tutte le attività organizzative e logistiche necessarie alla realizzazione dello spettacolo.

Piazza Plebiscito sarà invece destinata all'area tecnica e ai parcheggi della produzione, ospitando mezzi, attrezzature e servizi operativi a supporto dell'evento.

Particolarmente estesa sarà l'area del lungomare Cristoforo Colombo, che accoglierà lo Stage Left, la Fan Zone e il Villaggio Sponsor. Uno spazio dedicato al pubblico, alle attività promozionali dei partner e alle iniziative collaterali che accompagneranno le serate musicali.

Lungo il lungomare Statuti Marittimi, troverà posto la zona hospitality denominata "Casa Battiti", riservata agli ospiti, ai partner e alla produzione. L'arrivo di Battiti Live trasformerà così il waterfront di Trani in un grande villaggio dello spettacolo, coinvolgendo alcune delle aree più rappresentative della città.
  • Musica
Altri contenuti a tema
Nicola Pio Nasca conquista il pubblico dell’Accademia Arcadia Nicola Pio Nasca conquista il pubblico dell’Accademia Arcadia Una serata di grande musica e intensa partecipazione
Ottanta giovani musicisti in scena: il 4 giugno il Gran Concerto di fine anno dell’I.C. Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio Scuola e Lavoro Ottanta giovani musicisti in scena: il 4 giugno il Gran Concerto di fine anno dell’I.C. Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio Al Centro Jobel il concerto conclusivo di un anno ricco di successi, premi e tournée internazionali
Astradelta, da Trani una nuova voce della musica indipendente: il 17 giugno esce “Bleedink" Attualità Astradelta, da Trani una nuova voce della musica indipendente: il 17 giugno esce “Bleedink" Il progetto unisce tre generazioni e influenze musicali diverse
Roberto Fasciano premiato al Concorso Internazionale “Città di Pitagora”   Attualità Roberto Fasciano premiato al Concorso Internazionale “Città di Pitagora”   Prestigioso riconoscimento per il pianista tranese
Tre giovani violinisti conquistano il Teatro Curci: pioggia di primi premi al concorso internazionale Tre giovani violinisti conquistano il Teatro Curci: pioggia di primi premi al concorso internazionale Paolino Gorgoglione, Enrico Muciaccia e Gregorio Loconte, allievi della maestra Elena Savcenko, si distinguono nella sezione archi
Dal bambino prodigio al musicista affermato: il ritorno di Georgy Anisko emoziona Trani Dal bambino prodigio al musicista affermato: il ritorno di Georgy Anisko emoziona Trani All’Auditorium Chopin dell’Associazione Arcadia una serata di grande intensità artistica e umana
La BaldasSound Orchestra sbarca alla Madonna di Fatima: musica e giovani talenti in concerto Scuola e Lavoro La BaldasSound Orchestra sbarca alla Madonna di Fatima: musica e giovani talenti in concerto Questa sera alle 20 l’orchestra della scuola “Baldassarre” di Trani si esibirà negli spazi esterni del Santuario
“L’arte del suono tra opera, cinema e sinfonia”: la Brass Groove Ensemble in concerto per San Michele Arcangelo “L’arte del suono tra opera, cinema e sinfonia”: la Brass Groove Ensemble in concerto per San Michele Arcangelo Appuntamento sabato nella chiesa di San Michele
Arianna Moscatelli rappresenterà l'Italia al Future Leaders Forum di Birmingham
9 giugno 2026 Arianna Moscatelli rappresenterà l'Italia al Future Leaders Forum di Birmingham
Elezioni 2026, Viva Network protagonista con oltre due mesi di approfondimenti e dirette
9 giugno 2026 Elezioni 2026, Viva Network protagonista con oltre due mesi di approfondimenti e dirette
Pd Trani: «La vittoria di Galiano premia il lavoro del centrosinistra e una proposta credibile per la città»
9 giugno 2026 Pd Trani: «La vittoria di Galiano premia il lavoro del centrosinistra e una proposta credibile per la città»
Trani avrà - finalmente - un nuovo Palazzetto: in arrivo 3 milioni di euro dal Governo
9 giugno 2026 Trani avrà - finalmente - un nuovo Palazzetto: in arrivo 3 milioni di euro dal Governo
Nicola Pio Nasca conquista il pubblico dell’Accademia Arcadia
9 giugno 2026 Nicola Pio Nasca conquista il pubblico dell’Accademia Arcadia
Centrosinistra per la BAT diserta l'incontro convocato da Lodispoto
9 giugno 2026 Centrosinistra per la BAT diserta l'incontro convocato da Lodispoto
Trani, l'analisi di Ventola: «Una città spaccata in due», ma buon lavoro a Marco Galiano (t)
9 giugno 2026 Trani, l'analisi di Ventola: «Una città spaccata in due», ma buon lavoro a Marco Galiano (t)
Legambiente dopo i tagli alla Pineta dei Cappuccini: «Serve una svolta nella gestione del verde cittadino»
9 giugno 2026 Legambiente dopo i tagli alla Pineta dei Cappuccini: «Serve una svolta nella gestione del verde cittadino»
Ballottaggio Puglia, De Santis (PD): «Vince il centrosinistra, vince il Partito Democratico»
8 giugno 2026 Ballottaggio Puglia, De Santis (PD): «Vince il centrosinistra, vince il Partito Democratico»
Ecco il nuovo consiglio comunale di Trani - I NOMI
8 giugno 2026 Ecco il nuovo consiglio comunale di Trani - I NOMI
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.