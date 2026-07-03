Gran colpo della Soccer Trani: ufficiale l'ingaggio di Manuel Gonzalez

Lasi assicura uno dei difensori più importanti dell'Eccellenza: ufficiale il tesseramento di: ecco il comunicato: "L'A.S.D. Soccer Trani è lieta di annunciare l'acquisizione a titolo definitivo di(Buenos Aires, 16/03/1991), difensore con un passato tra professionismo e Serie D. Gonzalez è un, dotato di buona tecnica, duro e deciso in marcatura è particolarmente abile nelgrazie ai suoi 190 cm di altezza. Cresciuto nel settore giovanile del Ferro Carril Oeste, formazione della Serie B argentina, ha poi proseguito la sua carriera nel calcio dei "grandi" in Serie C vestendo le maglie di Villa Mitre, Aconquija, San Jorge, Acausso e FC Pacifico. Nel suo curriculum vanta anche un'esperienza in Serie B con lo storico club dell'Estudiantes, una parentesi in Serie A messicana con il Tigres, in Serie A costaricana con il San Carlos e in Serie B norvegese con l'Egersunds. Il suo arrivo in Italia risale al 2019, diventando subito un punto di riferimento in piazze storiche della Serie D del calibro di Fasano, Taranto (con cui ha vinto il campionato), Gelbison, Trapani (con cui ha trionfato nei playoff), Campobasso (con cui ha vinto campionato e poule scudetto) e Olbia, totalizzando circa 130 presenze. Nella passata stagione è tornato in Puglia per vestire la maglia del Bisceglie, con cui ha conquistato la promozione in, contribuendo alla causa con 32 presenze, 4 gol e 2 assist. Uno dei migliori profili in circolazione nel reparto difensivo a disposizione di mister Moscelli e pronto a diventare uno dei pilastri della retroguardia biancazzurra!