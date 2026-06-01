Ballottaggio, il 3 giugno arriva Elly Schlein a sostegno di Galiano



«Mercoledì 3 giugno, a partire dalle ore 20:45, Piazza Libertà ospiterà un importante comizio elettorale che vedrà la partecipazione straordinaria di Elly Schlein, Segretaria Nazionale del Partito Democratico, al fianco del candidato sindaco Marco Galiano.



L'incontro rappresenta un momento centrale della campagna elettorale della coalizione di centrosinistra, unita sotto lo slogan "Uniamo la città". Sul palco, insieme al candidato sindaco e alla leader del PD, saranno presenti oi rappresentanti delle liste e delle forze politiche che sostengono il progetto civico e politico per Trani».

Prosegue la campagna elettorale in vista del ballottaggio a Trani. Mercoledì 3 giugno, alle ore 20:45 in Piazza Libertà, la candidata alla segreteria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein, sarà in città per sostenere la candidatura a sindaco di Marco Galiano.La presenza della leader del PD rappresenta un importante segnale politico a favore della coalizione che sostiene Galiano nella corsa alla guida della città. L'iniziativa si inserisce nella fase conclusiva della campagna elettorale e punta a rafforzare il messaggio di unità e partecipazione lanciato dal candidato sindaco.L'incontro pubblico, aperto alla cittadinanza, sarà l'occasione per affrontare i temi centrali del programma elettorale e per ribadire il sostegno delle forze del centrosinistra alla candidatura di Galiano in vista del voto decisivo del ballottaggio.Di seguito il comunicato ufficiale del PD Trani: