Parcheggiare sottoterra costa di più: 2 euro l’ora in piazza XX Settembre

Saranno più care le soste nel parcheggio interrato di piazza XX Settembre rispetto a quelle su strada. La Giunta comunale di Trani ha infatti definito il quadro tariffario che accompagnerà l'apertura dell'autorimessa, in attesa dell'affidamento in concessione della gestione tramite gara.Il costo stabilito è di 2 euro l'ora, contro gli 80 centesimi previsti per la sosta nelle strisce blu. Per chi lascia l'auto oltre le sette ore, la tariffa giornaliera sale a 15 euro, mentre per i parcheggi su strada il tetto massimo resta fissato a 4 euro.La struttura sotterranea, realizzata con fondi del Pnrr nell'ambito di un più ampio intervento di rigenerazione urbana, offre complessivamente 168 posti auto su due livelli. I lavori principali si sono conclusi a marzo 2025, anche se sul lato ovest sono ancora in corso interventi di impermeabilizzazione.Le tariffe saranno applicate senza interruzioni, tutti i giorni e 24 ore su 24, con una finestra di tolleranza gratuita di 10 minuti dall'ingresso. Previste esenzioni per i mezzi di soccorso, delle forze dell'ordine e per i veicoli al servizio di persone con disabilità munite di contrassegno CUDE.