Scopri il punto vendita SEV Iren a Trani

SEV luce gas e servizi, società del Gruppo Iren, tra le principali multiutility italiane, è una realtà dalle basi solide e oggi molto affermata nel settore energy. Oltre a luce e gas, Sev Iren offre soluzioni innovative e personalizzate per la casa, connettività Internet e mezzi di mobilità elettrica.La società è presente su tutto il territorio del Centro-Sud Italia con oltre 500 punti vendita fisici per garantire capillarità e vicinanza ai clienti. SEV Iren rappresenta un universo di servizi pensati per rendere la vita più smart e confortevole. Dalla connessione internet ultraveloce in fibra ai sistemi di domotica all'avanguardia, fino ai mezzi di mobilità sostenibile: tutto ciò che serve per una casa moderna ed efficiente è ora a portata di mano di qualsiasi utente.Tra i servizi che l'azienda offre, online e presso la propria rete di store, vi sono: il pagamento delle bollette con zero commissioni, consulenti specializzati per individuare i servizi più adatti ai consumi di ognuno, il supporto per il passaggio al mercato libero, oltre a offerte personalizzate per i clienti. Inoltre, la fedeltà dei clienti viene premiata con concorsi a premi dedicati agli utenti che scaricano l'app IrenYou. Utilizzandola, si potrà gestire comodamente ogni tipo di contratto, visualizzare la bolletta nel momento stesso in cui viene emessa direttamente sullo schermo del cellulare e pagarla con un click. Si avrà la possibilità di richiedere la dematerializzazione delle bollette, aggiornare le modalità di pagamento, modificare l'indirizzo di recapito, inviare richieste e caricare documenti direttamente dallo smartphone.Infine, SEV Iren dà la possibilità di aderire a un'offerta esclusiva:, pensata per chi desidera proteggersi dalle oscillazioni del mercato energetico. L'offerta consente di bloccare il prezzo della componente energia fino al 2030, garantendo un minimo di 36 mesi di stabilità e maggiore serenità nella gestione delle spese domestiche, al riparo da qualsiasi rincaro. Rivolta ai clienti domestici, rappresenta una soluzione ideale per chi cerca trasparenza, convenienza e la sicurezza di un prezzo fisso nel tempo.SEV Iren, con lo store diè pronta a soddisfare ogni tua esigenza!