Battiti Live | Guarriello chiede chiarezza sui piani di sicurezza

Fra poche ore Trani sarà protagonista di uno degli eventi musicali più importanti dell'estate italiana. Battiti Live rappresenta una grande opportunità di promozione per la città, capace di attrarre migliaia di visitatori e di offrire una significativa vetrina mediatica al nostro territorio. Proprio per la rilevanza dell'evento, ritengo necessario richiamare l'attenzione su alcuni aspetti legati alla sicurezza, alla prevenzione e all'informazione dei cittadini.Da quanto mi risulta, solo nel pomeriggio di venerdì sarebbe stata delegata ANPAS Puglia, che avrebbe coinvolto l'OER per l'organizzazione dell'assistenza sanitaria, e soltanto nelle ultime ore sarebbero stati definiti alcuni importanti aspetti relativi al piano di safety e security. Ritengo che eventi di questa portata richiedano la massima programmazione e una comunicazione tempestiva verso la cittadinanza.Ad oggi, infatti, molti cittadini non dispongono ancora di informazioni sufficientemente dettagliate riguardo ai flussi di accesso e deflusso, alle vie di fuga, ai percorsi dedicati ai mezzi di soccorso, ai punti di assistenza sanitaria e alle misure previste in caso di emergenza. Si tratta di informazioni fondamentali non solo per chi parteciperà agli spettacoli, ma anche per i residenti e per le attività economiche interessate dall'evento.Particolare attenzione merita inoltre il tema delle elevate temperature previste nei prossimi giorni. È ragionevole immaginare che molti giovani raggiungeranno l'area dell'evento fin dalle prime ore del mattino per assistere alle esibizioni dalle prime file. Per questo motivo appare indispensabile garantire un adeguato dispositivo sanitario, la presenza di punti di distribuzione dell'acqua, aree di ristoro, personale di assistenza e tutte le misure necessarie a prevenire malori e situazioni di rischio legate al caldo.Le disposizioni nazionali in materia di safety e security per le manifestazioni pubbliche, così come le direttive del Ministero dell'Interno emanate per la gestione dei grandi eventi, richiedono una pianificazione accurata e una costante attività di prevenzione e informazione. Si tratta di principi che devono guidare ogni fase organizzativa quando sono coinvolte migliaia di persone.A ciò si aggiunge la necessità di informare tempestivamente cittadini e visitatori sulla rete di navette prevista per l'evento. Si tratta di un servizio importante sia per chi arriverà da fuori città sia per i tranesi. Una comunicazione chiara su percorsi, fermate, orari e parcheggi consentirebbe di favorire l'uso del trasporto collettivo, ridurre il ricorso alle auto private, alleggerire il traffico e migliorare la gestione dei flussi durante le giornate della manifestazione.Per questo chiedo all'Amministrazione comunale e agli organismi competenti di mettere a disposizione della cittadinanza, nel più breve tempo possibile, tutte le informazioni utili relative ai piani di emergenza, ai percorsi di accesso e uscita, ai servizi sanitari e alle misure adottate per garantire la sicurezza dell'evento.Battiti Live è una grande occasione per Trani e tutti auspichiamo che si svolga nel migliore dei modi. Proprio per questo, sicurezza, prevenzione e informazione devono essere considerate elementi centrali e imprescindibili dell'organizzazione.