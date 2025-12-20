Il Natale di Ottica Casa Pinari regala bellezza e accoglienza

Ottica Casa Pinari
Guardando da vicino l'iride, sembra di scorgere qualcosa di magico: sembra un paesaggio, una galassia, una mappa segreta fatta di colori, linee e sfumature irripetibili. È da questo incanto che è nata l'idea natalizia pensata da Ottica Casa Pinari di Trani per i propri clienti, con un evento esclusivo che ha riscosso grande successo nella giornata di sabato 13 dicembre.

Protagoniste della giornata sono state proprio le fotografie dell'iride in alta risoluzione, realizzate con strumenti professionali di ultima generazione provenienti dalla Germania. Un lavoro di precisione e competenza che ha permesso di restituire immagini di straordinaria definizione, capaci di mostrare l'unicità assoluta di ogni sguardo. Nessuna iride è uguale a un'altra: è un dato scientifico, ma anche una potente metafora che, per molti partecipanti, si è trasformata in emozione.

Accanto alla fotografia, Ottica Casa Pinari ha offerto anche un controllo optometrico personalizzato gratuito, inserendo l'esperienza estetica all'interno di un percorso più ampio di attenzione alla salute visiva. Quando si parla di sguardi, la bellezza non è mai separata dal benessere.

Gli occhi, spiegano Ida e Giulia, «sono le nostre lenti sul mondo»: raccontano come stiamo, come guardiamo gli altri, come ci prendiamo cura di noi stessi.
L'atmosfera della giornata ha rispecchiato pienamente l'identità di Ottica Casa Pinari durante tutto l'anno: una dimensione intima e familiare che è diventata la cifra distintiva dell'attività tranese. Ida e Giulia, ottiche e optometriste, amiche da sempre, accolgono ogni cliente con un approccio che unisce competenza professionale e ascolto autentico. È un modo di lavorare fatto di tempo dedicato, spiegazioni chiare, attenzione alle persone prima ancora che agli strumenti.

Dietro questo progetto c'è una storia condivisa: percorsi formativi paralleli, anni di esperienza nel mondo dell'occhialeria e una visione comune che le ha portate a fondare insieme Ottica Casa Pinari. Una realtà costruita attorno a valori precisi: passione per il design, scelta di modelli eco-friendly, ricerca di produttori artigianali in giro per il mondo e continuo aggiornamento professionale.

Anche sui social, Ida e Giulia raccontano il "dietro le quinte" del loro lavoro, mostrando che prendersi cura degli occhi è, prima di tutto, una forma di rispetto verso sé stessi. Le fotografie dell'iride, in questo senso, diventano qualcosa di più di una bella immagine da esporre: sono un racconto in cui immergersi, una visione onirica di colori, come una piccola vetrata che affaccia sull'anima.

Con queste emozioni Ida e Giulia hanno voluto augurare Buon Natale e Buone Feste ad amici e clienti.

