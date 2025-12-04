GICA Elettronica
GICA Elettronica
Speciale

GICA Elettronica amplia gli spazi: a Trani punto vendita più moderno e servizi sempre più vicini ai cittadini

Dal nuovo reparto dedicato a TV e audio al potenziamento dei servizi digitali e di pagamento

Trani - giovedì 4 dicembre 2025 9.42 Sponsorizzato
Un modo di vivere la tecnologia a portata di mano... e di tasca, con l'affiancamento di consigli esperti e tutte le necessità subito disponibili. Prosegue il percorso di crescita di GICA Elettronica, realtà ben conosciuta a Trani, che nelle scorse settimane ha completato un intervento di ampliamento e riorganizzazione del punto vendita in via Attilio Gisotti 21/23/25. Un restyling pensato non solo per aggiornare lo spazio espositivo, ma per offrire un'esperienza più moderna e ampia ai clienti, sempre più orientati verso prodotti tecnologici articolati e servizi digitali in continua evoluzione.

La principale novità è la creazione di una nuova area dedicata esclusivamente ai televisori e ai sistemi audio, un settore in forte espansione. Qui trova ampio spazio il marchio Thompson, storico brand francese di cui GICA è rivenditore autorizzato: una scelta che consente di proporre soluzioni affidabili, con una gamma che va dai modelli più accessibili a quelli destinati a un pubblico più esigente, con uno sguardo sempre attento alla qualità e all'affidabilità.
Al rinnovamento degli spazi si affianca il potenziamento dei servizi al pubblico, una caratteristica che negli anni ha differenziato il negozio rispetto ad altre attività del settore. Oltre al supporto tecnico e alla consulenza sui dispositivi, GICA offre infatti un vero e proprio sportello multifunzione, che consente di effettuare il pagamento di bollettini, delle utente luce e gas e il servizio pagoPA.

Proprio sul fronte digitale, l'attività prosegue la propria presenza online grazie al sito e-commerce in costante aggiornamento, con spedizioni in tutta Italia, pensato anche come strumento per consultare la disponibilità dei prodotti e consultare tutte le caratteristiche tecniche.

Uno dei punti di forza di GICA è la telefonia, settore in cui il negozio ha costruito negli anni una particolare specializzazione. Tra i servizi più apprezzati c'è la vendita di smartphone usati garantiti, proposta alternativa rispetto ai ricondizionati: gli apparecchi vengono selezionati, controllati e certificati direttamente dall'attività, offrendo così un'opzione economicamente vantaggiosa senza rinunciare alla qualità.

Per i titolari Carlo Fasciano e Giacinto Causarano, l'ampliamento rappresenta un investimento sul futuro del commercio di prossimità: «Abbiamo deciso di ampliare il negozio perché crediamo che a Trani ci sia ancora spazio per attività capaci di unire professionalità e rapporto umano – spiegano - Questo rinnovamento è un passo necessario per rispondere alle nuove esigenze dei clienti, che chiedono sempre di più una consulenza diretta, un consiglio personale, un affiancamento a tu per tu sia nella scelta dei prodotti tecnologi sia per i servizi digitali, utili nella quotidianità ormai su tanti fronti. Il nostro obiettivo è offrire più scelta, più servizi e più competenza, restando un punto di riferimento affidabile per chi vive la città».

Per saperne di più
GICA Elettronica
via Attilio Gisotti 23/25 – Trani
Telefono 0883 385079
Whatsapp 377 301 4846
Sito web www.gicaelettronica.com
Facebook www.facebook.com/gicaele
Instagram @gicaelettronica
TikTok @gicaelettronica
9 fotoGICA Elettronica a Trani
GICA Elettronica a TraniGICA Elettronica a TraniGICA Elettronica a TraniGICA Elettronica a TraniGICA Elettronica a TraniGICA Elettronica a TraniGICA Elettronica a TraniGICA Elettronica a TraniGICA Elettronica a Trani
  • Aziende
Altri contenuti a tema
L’arte del design secondo Archemi e Isabella Pistillo Speciale L’arte del design secondo Archemi e Isabella Pistillo Dalla mostra inaugurale al racconto di un approccio che unisce visione, materia e creatività
Carliveroo rivoluziona il mercato dell'usato: a Trani apre lo showroom del futuro Carliveroo rivoluziona il mercato dell'usato: a Trani apre lo showroom del futuro Il nuovo brand dell'automotive scommette su un modello di business che elimina le incertezze e mette il cliente al centro
A Bari "Credipass Hero", l'evento con promotori creditizi di tutta Italia A Bari "Credipass Hero", l'evento con promotori creditizi di tutta Italia L'incontro dello scorso 10 settembre nella cornice di Villa Romanazzi
Mercato moto: numeri immatricolazioni in calo, ma cresce l'usato Attualità Mercato moto: numeri immatricolazioni in calo, ma cresce l'usato Il consumatore medio, più attento e prudente, ha spostato l’interesse verso il mercato dell’usato
Pulitori a funzione doppia: mappatura di precisione per gli impianti sportivi Attualità Pulitori a funzione doppia: mappatura di precisione per gli impianti sportivi Che si tratti di basket, di calcio o di tennis, i pavimenti devono essere mantenuti puliti e sicuri
Come comprare casa all’asta a Trani: guida pratica per non sbagliare Attualità Come comprare casa all’asta a Trani: guida pratica per non sbagliare Negli ultimi anni il mercato delle aste giudiziarie si è evoluto notevolmente
Componenti essenziali per il tuo aspirapolvere Attualità Componenti essenziali per il tuo aspirapolvere Con questi consigli sei pronto a prenderti cura del tuo aspirapolvere
Gare d’appalto pubbliche e Certificazione BIM. Quadro normativo italiano e soluzioni Attualità Gare d’appalto pubbliche e Certificazione BIM. Quadro normativo italiano e soluzioni Una metodologia integrata che offre efficienza, trasparenza e collaborazione senza precedenti
Trani, sfiorata la strage in Via Olanda: pino si schianta sull'auto di una famiglia. "Pericolo segnalato inutilmente a marzo "
4 dicembre 2025 Trani, sfiorata la strage in Via Olanda: pino si schianta sull'auto di una famiglia. "Pericolo segnalato inutilmente a marzo"
Diffuso un falso avviso sulla chiusura delle scuole a Trani per via del maltempo
4 dicembre 2025 Diffuso un falso avviso sulla chiusura delle scuole a Trani per via del maltempo
Protezione Civile Regione Puglia. Maltempo: aggiornamento ed indicazioni di sicurezza
4 dicembre 2025 Protezione Civile Regione Puglia. Maltempo: aggiornamento ed indicazioni di sicurezza
Associazione Il Giardino di Gloria: a Trani uno spettacolo che ha parlato di parità
4 dicembre 2025 Associazione Il Giardino di Gloria: a Trani uno spettacolo che ha parlato di parità
Prorogata dal 6 all'8 dicembre la mostra sulle spose nel Novecento a san Luigi
3 dicembre 2025 Prorogata dal 6 all'8 dicembre la mostra sulle spose nel Novecento a san Luigi
Domani allerta arancione in Puglia, attese piogge e temporali
3 dicembre 2025 Domani allerta arancione in Puglia, attese piogge e temporali
Truffa da 47.500 euro con finto maresciallo: sette persone ai domiciliari su ordine del Gip di Trani
3 dicembre 2025 Truffa da 47.500 euro con finto maresciallo: sette persone ai domiciliari su ordine del Gip di Trani
Oggi è la Giornata Internazionale delle persone con disabilità e l’assistenza specialistica scolastica?
3 dicembre 2025 Oggi è la Giornata Internazionale delle persone con disabilità e l’assistenza specialistica scolastica?
Suoli degradati, il M5S sollecita il Comune di Trani a partecipare al bando regionale per la rinaturalizzazione
3 dicembre 2025 Suoli degradati, il M5S sollecita il Comune di Trani a partecipare al bando regionale per la rinaturalizzazione
Architettura e il benessere: a Trani il secondo appuntamento del Rotary Educational
3 dicembre 2025 Architettura e il benessere: a Trani il secondo appuntamento del Rotary Educational
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.