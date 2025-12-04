Speciale
GICA Elettronica amplia gli spazi: a Trani punto vendita più moderno e servizi sempre più vicini ai cittadini
Dal nuovo reparto dedicato a TV e audio al potenziamento dei servizi digitali e di pagamento
Trani - giovedì 4 dicembre 2025 9.42 Sponsorizzato
Un modo di vivere la tecnologia a portata di mano... e di tasca, con l'affiancamento di consigli esperti e tutte le necessità subito disponibili. Prosegue il percorso di crescita di GICA Elettronica, realtà ben conosciuta a Trani, che nelle scorse settimane ha completato un intervento di ampliamento e riorganizzazione del punto vendita in via Attilio Gisotti 21/23/25. Un restyling pensato non solo per aggiornare lo spazio espositivo, ma per offrire un'esperienza più moderna e ampia ai clienti, sempre più orientati verso prodotti tecnologici articolati e servizi digitali in continua evoluzione.
La principale novità è la creazione di una nuova area dedicata esclusivamente ai televisori e ai sistemi audio, un settore in forte espansione. Qui trova ampio spazio il marchio Thompson, storico brand francese di cui GICA è rivenditore autorizzato: una scelta che consente di proporre soluzioni affidabili, con una gamma che va dai modelli più accessibili a quelli destinati a un pubblico più esigente, con uno sguardo sempre attento alla qualità e all'affidabilità.
Al rinnovamento degli spazi si affianca il potenziamento dei servizi al pubblico, una caratteristica che negli anni ha differenziato il negozio rispetto ad altre attività del settore. Oltre al supporto tecnico e alla consulenza sui dispositivi, GICA offre infatti un vero e proprio sportello multifunzione, che consente di effettuare il pagamento di bollettini, delle utente luce e gas e il servizio pagoPA.
Proprio sul fronte digitale, l'attività prosegue la propria presenza online grazie al sito e-commerce in costante aggiornamento, con spedizioni in tutta Italia, pensato anche come strumento per consultare la disponibilità dei prodotti e consultare tutte le caratteristiche tecniche.
Uno dei punti di forza di GICA è la telefonia, settore in cui il negozio ha costruito negli anni una particolare specializzazione. Tra i servizi più apprezzati c'è la vendita di smartphone usati garantiti, proposta alternativa rispetto ai ricondizionati: gli apparecchi vengono selezionati, controllati e certificati direttamente dall'attività, offrendo così un'opzione economicamente vantaggiosa senza rinunciare alla qualità.
Per i titolari Carlo Fasciano e Giacinto Causarano, l'ampliamento rappresenta un investimento sul futuro del commercio di prossimità: «Abbiamo deciso di ampliare il negozio perché crediamo che a Trani ci sia ancora spazio per attività capaci di unire professionalità e rapporto umano – spiegano - Questo rinnovamento è un passo necessario per rispondere alle nuove esigenze dei clienti, che chiedono sempre di più una consulenza diretta, un consiglio personale, un affiancamento a tu per tu sia nella scelta dei prodotti tecnologi sia per i servizi digitali, utili nella quotidianità ormai su tanti fronti. Il nostro obiettivo è offrire più scelta, più servizi e più competenza, restando un punto di riferimento affidabile per chi vive la città».
Per saperne di più
GICA Elettronica
via Attilio Gisotti 23/25 – Trani
Telefono 0883 385079
Whatsapp 377 301 4846
Sito web www.gicaelettronica.com
Facebook www.facebook.com/gicaele
Instagram @gicaelettronica
TikTok @gicaelettronica
