MC Donalds. <span>Foto Resaurant Guru</span>
MC Donalds. Foto Resaurant Guru
Attualità

McDonald’s apre un nuovo ristorante a Trani, aperte le selezioni per il personale

60 le posizioni aperte: ecco come mandare il CV

Trani - giovedì 22 gennaio 2026 16.12 Comunicato Stampa
McDonald's apre un nuovo ristorante a Trani e cerca 60 persone che potranno entrare a far parte dell'azienda. Sono aperte le selezioni online per individuare i candidati che parteciperanno alla tappa di Trani del McDonald's Job Tour, che si terrà nella seconda metà di gennaio 2026. Il McDonald's Job Tour è l'evento itinerante di selezione del personale organizzato per le nuove aperture e le assunzioni McDonald's su tutto il territorio italiano.

Voglia di mettersi in gioco, di lavorare in squadra e a contatto con i clienti: queste sono alcune delle principali caratteristiche che l'azienda ricerca nelle persone che lavorano nei suoi ristoranti. McDonald's offre un'opportunità di lavoro concreta, grazie a contratti stabili (che rappresentano il 92% del totale) e possibilità di crescita professionale rapida, grazie a un programma di formazione strutturato.

Entrare in McDonald's significa lavorare in un contesto dalla forte identità di gruppo, giovane, inclusivo e meritocratico, capace di garantire a tutti i dipendenti le medesime opportunità.

Entro il 26 gennaio, i candidati interessati a lavorare per il nuovo ristorante McDonald's di Trani potranno partecipare alla prima fase di selezione sul sito McDonalds.it rispondendo a un questionario e inserendo il proprio CV. Ai candidati idonei verrà richiesta la compilazione di un test volto a individuare i loro punti di forza.

Coloro che supereranno il test riceveranno dall'azienda una convocazione con data e orario per partecipare alla tappa del McDonald's Job Tour, durante la quale si svolgeranno i colloqui individuali.

Per i candidati sarà l'occasione per ricevere maggiori informazioni direttamente da chi vi è coinvolto in prima linea: saranno infatti presenti persone che lavorano nei ristoranti della zona, a disposizione per raccontare e condividere la loro esperienza lavorativa in McDonald's.

Per la nuova apertura di Trani, McDonald's è alla ricerca di 60 persone, in linea con il piano di crescita nazionale che per il 2026 prevede l'assunzione di 5.000 nuove persone in tutta Italia.
  • Aziende
Altri contenuti a tema
“Quelli della Notte” festeggia un anno a Barletta Speciale “Quelli della Notte” festeggia un anno a Barletta La fabbrica di materassi celebra il primo anniversario della sede di via Pier delle Vigne
Il Natale di Ottica Casa Pinari regala bellezza e accoglienza Speciale Il Natale di Ottica Casa Pinari regala bellezza e accoglienza Grande successo per l’evento esclusivo dello scorso sabato, con fotografie in alta risoluzione della propria iride
La magia del Natale ti aspetta da Ottica Pistillo: aperture speciali e idee regalo uniche Speciale La magia del Natale ti aspetta da Ottica Pistillo: aperture speciali e idee regalo uniche Prendersi cura dei propri occhi è un gesto d’amore verso sé stessi, e farlo nel posto giusto fa davvero la differenza.
GICA Elettronica amplia gli spazi: a Trani punto vendita più moderno e servizi sempre più vicini ai cittadini Speciale GICA Elettronica amplia gli spazi: a Trani punto vendita più moderno e servizi sempre più vicini ai cittadini Dal nuovo reparto dedicato a TV e audio al potenziamento dei servizi digitali e di pagamento
L’arte del design secondo Archemi e Isabella Pistillo Speciale L’arte del design secondo Archemi e Isabella Pistillo Dalla mostra inaugurale al racconto di un approccio che unisce visione, materia e creatività
Carliveroo rivoluziona il mercato dell'usato: a Trani apre lo showroom del futuro Speciale Carliveroo rivoluziona il mercato dell'usato: a Trani apre lo showroom del futuro Il nuovo brand dell'automotive scommette su un modello di business che elimina le incertezze e mette il cliente al centro
A Bari "Credipass Hero", l'evento con promotori creditizi di tutta Italia Speciale A Bari "Credipass Hero", l'evento con promotori creditizi di tutta Italia L'incontro dello scorso 10 settembre nella cornice di Villa Romanazzi
Mercato moto: numeri immatricolazioni in calo, ma cresce l'usato Mercato moto: numeri immatricolazioni in calo, ma cresce l'usato Il consumatore medio, più attento e prudente, ha spostato l’interesse verso il mercato dell’usato
Chiacchiere e un buon caffè, a Trani “Guendalina” festeggia 25 anni di attività
23 gennaio 2026 Chiacchiere e un buon caffè, a Trani “Guendalina” festeggia 25 anni di attività
Il Partito Socialista di Trani si riorganizza: Vincenzo Miranda nuovo Segretario, Cuccovillo Presidente
22 gennaio 2026 Il Partito Socialista di Trani si riorganizza: Vincenzo Miranda nuovo Segretario, Cuccovillo Presidente
Autismo, storica sentenza a Trani: la Asl Bt condannata a garantire subito le terapie
22 gennaio 2026 Autismo, storica sentenza a Trani: la Asl Bt condannata a garantire subito le terapie
Disservizi nel sistema Seia, agricoltura in ginocchio: appello alla Regione
22 gennaio 2026 Disservizi nel sistema Seia, agricoltura in ginocchio: appello alla Regione
Quando la fede si fa melodia: in Cattedrale le voci della Diocesi si uniscono nel "Iubilate Deo "
22 gennaio 2026 Quando la fede si fa melodia: in Cattedrale le voci della Diocesi si uniscono nel "Iubilate Deo"
Vinicio, a Trani prende forma un nuovo locale in pieno centro
22 gennaio 2026 Vinicio, a Trani prende forma un nuovo locale in pieno centro
Trani capitale del Tango: a Palazzo Beltrani un confronto su turismo e territorio
22 gennaio 2026 Trani capitale del Tango: a Palazzo Beltrani un confronto su turismo e territorio
"Staffetta " a destra: Ferri vola in Regione e lascia il seggio a Lima. Un passaggio di consegne nel segno della coerenza
22 gennaio 2026 "Staffetta" a destra: Ferri vola in Regione e lascia il seggio a Lima. Un passaggio di consegne nel segno della coerenza
«Elettori sbalorditi e spettro del voto di scambio»: l'analisi amara del dopo voto in Puglia
22 gennaio 2026 «Elettori sbalorditi e spettro del voto di scambio»: l'analisi amara del dopo voto in Puglia
Trani, Contrada Santa Lucia. La denuncia dell'ex sindaco Luigi Riserbato: "Situazione imbarazzante "
22 gennaio 2026 Trani, Contrada Santa Lucia. La denuncia dell'ex sindaco Luigi Riserbato: "Situazione imbarazzante"
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.