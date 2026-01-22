Attualità
McDonald’s apre un nuovo ristorante a Trani, aperte le selezioni per il personale
60 le posizioni aperte: ecco come mandare il CV
Trani - giovedì 22 gennaio 2026 16.12 Comunicato Stampa
McDonald's apre un nuovo ristorante a Trani e cerca 60 persone che potranno entrare a far parte dell'azienda. Sono aperte le selezioni online per individuare i candidati che parteciperanno alla tappa di Trani del McDonald's Job Tour, che si terrà nella seconda metà di gennaio 2026. Il McDonald's Job Tour è l'evento itinerante di selezione del personale organizzato per le nuove aperture e le assunzioni McDonald's su tutto il territorio italiano.
Voglia di mettersi in gioco, di lavorare in squadra e a contatto con i clienti: queste sono alcune delle principali caratteristiche che l'azienda ricerca nelle persone che lavorano nei suoi ristoranti. McDonald's offre un'opportunità di lavoro concreta, grazie a contratti stabili (che rappresentano il 92% del totale) e possibilità di crescita professionale rapida, grazie a un programma di formazione strutturato.
Entrare in McDonald's significa lavorare in un contesto dalla forte identità di gruppo, giovane, inclusivo e meritocratico, capace di garantire a tutti i dipendenti le medesime opportunità.
Entro il 26 gennaio, i candidati interessati a lavorare per il nuovo ristorante McDonald's di Trani potranno partecipare alla prima fase di selezione sul sito McDonalds.it rispondendo a un questionario e inserendo il proprio CV. Ai candidati idonei verrà richiesta la compilazione di un test volto a individuare i loro punti di forza.
Coloro che supereranno il test riceveranno dall'azienda una convocazione con data e orario per partecipare alla tappa del McDonald's Job Tour, durante la quale si svolgeranno i colloqui individuali.
Per i candidati sarà l'occasione per ricevere maggiori informazioni direttamente da chi vi è coinvolto in prima linea: saranno infatti presenti persone che lavorano nei ristoranti della zona, a disposizione per raccontare e condividere la loro esperienza lavorativa in McDonald's.
Per la nuova apertura di Trani, McDonald's è alla ricerca di 60 persone, in linea con il piano di crescita nazionale che per il 2026 prevede l'assunzione di 5.000 nuove persone in tutta Italia.
