"Ma solo Azione riesce a vedere aldilà del proprio naso?", una nota della Segretaria politica di Trani

. In qualità di Segretaria cittadina di "Azione" - Trani, vorrei informare la cittadinanza di quanto avvenuto recentemente, riguardo una piccola ma significativa "Operazione Trasparenza" tentata dal nostro gruppo politico: ho inviato una "Pec" all'Amministratore Unico di Amiu Trani, Ing. Gaetano Nacci e per conoscenza al Sindaco Amedeo Bottaro ed al Segretario generale del Comune di Trani, dott. Francesco Angelo Lazzaro, per ricevere, credo in maniera del tutto legittima, dei chiarimenti riguardo le seguenti tematiche.Riporto le argomentazioni e le relative domande così come le ho rivolte al Dirigente di Amiu, rendendo pubblici dei "dubbi" che credo siano nutriti anche da gran parte dei cittadini tranesi:1) Con quali criteri sono stati assegnati i cosiddetti "livelli superiori" ad alcuni dipendenti di Amiu, poiché siamo a conoscenza del fatto che alcuni di questi lavoratori non sono in possesso dei titoli necessari per ricoprire le mansioni assegnate, contestualmente al raggiungimento dei livelli superiori: si è per caso tenuto un concorso interno?2) Siamo inoltre venuti a conoscenza del fatto che si sarebbero aperti svariati "contenziosi" tra Amiu ed alcuni dipendenti. Vorremmo a riguardo delle spiegazioni inerenti alle sentenze di condanne milionarie nei confronti di Amiu e su come s'intenda gestire queste delicate situazioni.3) Chiedo come sia stato possibile porre in essere l'atto di trasferimento da parte di alcuni dipendenti dall'ente Sanb della Città di Corato alla stessa Amiu Trani. A questo proposito chiediamo la documentazione relativa a questi trasferimenti.4) Sono inoltre venuta a conoscenza del fatto che Amiu ha recentemente assunto nuovi lavoratori. Chiedo se questi dipendenti siano stati assunti a tempo determinato o indeterminato, ma soprattutto se per reclutarli si sia fatto riferimento alla vecchia graduatoria, già preesistente, o nel frattempo avete provveduto ad aggiornarla? La domanda sarebbe in realtà retorica, in quanto sappiamo che ci sono state nuove assunzioni attingendo da una graduatoria ormai scaduta (sono trascorsi tre anni dalla creazione di quest'ultima) e priva di ogni validità, il tutto in violazione del vigente art.35 comma 5-ter del D.Lgs del 16 maggio 2024. L'Amiu in fatto di assunzioni deve agire secondo il Decreto legge 175 del 2016, seguendo le norme valide per la Pubblica Amministrazione e non quelle relative alle Società private (con la scusa, già utilizzata in passato, di essere una Spa). I concorsi devono seguire i "percorsi della Pubblica Amministrazione" in quanto sono di natura pubblica e non privata.5) Infine vogliamo sapere, e chiediamo che venga resa pubblica, quale sia la "short list" degli avvocati che hanno ricevuto gli incarichi legali in Amiu dal 2022 al 2025.Abbiamo inviato questi "quesiti" circa una settimana fa all'Ing. Nacci ma informiamo i cittadini di non aver ottenuto alcuna risposta. Eppure, in nome di una virtù fondamentale per governare la Cosa Pubblica, ossia la Trasparenza, credo che sia un diritto nostro e dei cittadini di cui ci facciamo portavoce, delle sacrosante risposte. Ma solo Azione riesce a vedere aldilà del proprio naso?