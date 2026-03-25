Asd Trani, sogno playoff sfumato? Tranesi battuti 4-2 dalla Liberty Bari

Terza Categoria, è terminata, domenica 22 marzo, la 22esima giornata di campionato: l'Asd Trani, reduce dal prezioso pareggio interno contro la Pugliese, cede il passo nello scontro diretto contro la Liberty Bari 1909, vittoriosa 4-2. Una sconfitta che sembra allontanare, quasi definitivamente, i tranesi dall'obiettivo playoff.In termini di classifica, i biancazzurri restano saldi in sesta posizione, a quota 36 punti, con l'Atletico Bisceglie quinto distante una sola lunghezza. I biscegliesi, in questo turno, sono infatti stati battuti dall'Adelfia. Il sogno playoff sembra dunque quasi svanito, a causa del distacco dal quarto posto, che sembra oramai irrecuperabile. Questa l'attuale situazione: Football Acquaviva 54, Footballite Adelfia 53, Pugliese 47, Liberty Bari 44, Atletico Bisceglie 37,, Next Club 29.Quanto alla cronaca, sono i biancazzurri a passare in vantaggio al 23', grazie alla realizzazione di Calefato, ben innescato da Forte. Pronta la reazione dei baresi, che pareggiano i conti su calcio di rigore, finalizzato da Palasciano. Si va a riposo sull'1-1.La seconda frazione di gioco si apre con il nuovo vantaggio tranese: Ancler si procura un rigore, De Giacomo si fa inizialmente ipnotizzare, ma sulla respinta corta del portiere è glaciale: 1-2. Risponde anche la Liberty Bari, con una conclusione dalla distanza di Mesecorto, che trafigge Los: 2-2. L'Asd Trani prova a reagire, ma nel miglior momento i padroni di casa trovano il 3-2 grazie al centro di Cafagna. Gli uomini di Formicola proveranno a pareggiarla, ma nel finale ancora Cafagna firma il definitivo