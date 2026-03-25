Asd Trani
Asd Trani
Calcio

Asd Trani, sogno playoff sfumato? Tranesi battuti 4-2 dalla Liberty Bari

Adesso il divario in classifica sembra irrecuperabile

Trani - mercoledì 25 marzo 2026 12.17
Terza Categoria, è terminata, domenica 22 marzo, la 22esima giornata di campionato: l'Asd Trani, reduce dal prezioso pareggio interno contro la Pugliese, cede il passo nello scontro diretto contro la Liberty Bari 1909, vittoriosa 4-2. Una sconfitta che sembra allontanare, quasi definitivamente, i tranesi dall'obiettivo playoff.

In termini di classifica, i biancazzurri restano saldi in sesta posizione, a quota 36 punti, con l'Atletico Bisceglie quinto distante una sola lunghezza. I biscegliesi, in questo turno, sono infatti stati battuti dall'Adelfia. Il sogno playoff sembra dunque quasi svanito, a causa del distacco dal quarto posto, che sembra oramai irrecuperabile. Questa l'attuale situazione: Football Acquaviva 54, Footballite Adelfia 53, Pugliese 47, Liberty Bari 44, Atletico Bisceglie 37, Asd Trani 36, Next Club 29.

Quanto alla cronaca, sono i biancazzurri a passare in vantaggio al 23', grazie alla realizzazione di Calefato, ben innescato da Forte. Pronta la reazione dei baresi, che pareggiano i conti su calcio di rigore, finalizzato da Palasciano. Si va a riposo sull'1-1.

La seconda frazione di gioco si apre con il nuovo vantaggio tranese: Ancler si procura un rigore, De Giacomo si fa inizialmente ipnotizzare, ma sulla respinta corta del portiere è glaciale: 1-2. Risponde anche la Liberty Bari, con una conclusione dalla distanza di Mesecorto, che trafigge Los: 2-2. L'Asd Trani prova a reagire, ma nel miglior momento i padroni di casa trovano il 3-2 grazie al centro di Cafagna. Gli uomini di Formicola proveranno a pareggiarla, ma nel finale ancora Cafagna firma il definitivo 4-2.
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Asd Trani
Altri contenuti a tema
L’Asd Trani continua a sperare nei playoff: prestazione autorevole contro la Pugliese Calcio L’Asd Trani continua a sperare nei playoff: prestazione autorevole contro la Pugliese Termina 1-1 il big-match di Terza Categoria
Vittoria pesantissima per l’Asd Trani: Warriors Bari sconfitti 1-3 Vittoria pesantissima per l’Asd Trani: Warriors Bari sconfitti 1-3 Secondo successo consecutivo per i tranesi, che intravedono i playoff
L’Asd Trani torna al successo: New Carpediem sconfitto 1-0. Decide la rete di Vino L’Asd Trani torna al successo: New Carpediem sconfitto 1-0. Decide la rete di Vino I tranesi salgono a quota 32 punti in classifica
Playoff sempre più lontani per l’Asd Trani: vince la Fulgor Molfetta 2-1 Calcio Playoff sempre più lontani per l’Asd Trani: vince la Fulgor Molfetta 2-1 Seconda sconfitta nelle ultime tre per i tranesi
Pareggio beffardo per l’Asd Trani: contro l’Atletico Bisceglie termina 2-2 Calcio Pareggio beffardo per l’Asd Trani: contro l’Atletico Bisceglie termina 2-2 I tranesi rafforzano la sesta posizione in classifica
Sconfitta amara per l’Asd Trani: vince il Football Acquaviva 4-0 Calcio Sconfitta amara per l’Asd Trani: vince il Football Acquaviva 4-0 I tranesi scendono nuovamente in sesta posizione, in attesa dello scontro diretto
L’Asd Trani aggancia nuovamente i playoff: New Team Cellamare sconfitto 2-1 Calcio L’Asd Trani aggancia nuovamente i playoff: New Team Cellamare sconfitto 2-1 Decisiva la doppietta di Grimaldi: tranesi quinti in classifica
Sconfitta inaspettata per l’Asd Trani: vince la Next Club 2-0 Sconfitta inaspettata per l’Asd Trani: vince la Next Club 2-0 I tranesi, con questa sconfitta, scivolano al 6^posto
Maxi frode fiscale nella Bat, protagonisti 3 soggetti di Trani
25 marzo 2026 Maxi frode fiscale nella Bat, protagonisti 3 soggetti di Trani
Istituto Alberghiero "Aldo Moro " - "Cosmai ", grande successo per il laboratorio "H arte in pasta 10 "
25 marzo 2026 Istituto Alberghiero "Aldo Moro" - "Cosmai", grande successo per il laboratorio "H arte in pasta 10"
“Oltre il silenzio”: il Liceo 'F. De Sanctis' di Trani in prima linea contro il bullismo
25 marzo 2026 “Oltre il silenzio”: il Liceo 'F. De Sanctis' di Trani in prima linea contro il bullismo
Incontro: “Costruiamo insieme il welfare territoriale del futuro di Trani e Bisceglie " in Biblioteca
25 marzo 2026 Incontro: “Costruiamo insieme il welfare territoriale del futuro di Trani e Bisceglie" in Biblioteca
Imposta di soggiorno, comunicazione per i gestori di strutture ricettive
25 marzo 2026 Imposta di soggiorno, comunicazione per i gestori di strutture ricettive
Referendum, De Simone: «Dimissioni doverose»
25 marzo 2026 Referendum, De Simone: «Dimissioni doverose»
La Polisportiva Trani festeggia la Prima Categoria con l’ennesima vittoria stagionale
24 marzo 2026 La Polisportiva Trani festeggia la Prima Categoria con l’ennesima vittoria stagionale
"Scusate il disturbo ". L'Editoriale | Trani, il risveglio che spaventa: il "No " al referendum è l'incognita delle amministrative
24 marzo 2026 "Scusate il disturbo". L'Editoriale | Trani, il risveglio che spaventa: il "No" al referendum è l'incognita delle amministrative
Trani, Guarriello accoglie i rinforzi: cinque nuovi poliziotti in città
24 marzo 2026 Trani, Guarriello accoglie i rinforzi: cinque nuovi poliziotti in città
Quel sapore di mare che Gino Paoli portò a Trani tante volte: addio a un poeta della musica
24 marzo 2026 Quel sapore di mare che Gino Paoli portò a Trani tante volte: addio a un poeta della musica
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.