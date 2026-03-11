Vittoria pesantissima per l’Asd Trani: Warriors Bari sconfitti 1-3

Terza Categoria, è terminata, domenica 8 marzo, la 20esima giornata di campionato: l'Asd Trani, reduce dal successo di misura contro la New Carpediem, replica nuovamente, battendo i Warriors Bari: al 'San Pio' termina 1-3 per i tranesi, grazie ad un'ottima prestazione, che vale la seconda vittoria di fila. Decisive le firme di Calefato, Ferrante e Di Giacomo.Con questo prezioso successo, l'Asd Trani si conferma in sesta posizione, salendo a quota 35 punti, e riducendo a due le lunghezze dalla quinta posizione che significherebbe playoff. Decimo successo stagionale per i tranesi, che si confermano in buonissima forma. Questa l'attuale situazione in classifica: Football Acquaviva 48, Footballite Adelfia 47, Pugliese 43, Liberty Bari 38, Atletico Bisceglie 37, Asd Trani 35, Next Club 28.Quanto alla cronaca, dopo soli 7' i biancazzurri la sbloccano grazie al colpo di testa dell'esordiente Calefato: 0-1. Dopo quattro minuti ci prova Vino, conclusione respinta. Successivamente i baresi pareggiano i conti, grazie ad una magistrale punizione di Partipilo: 1-1. A seguito di uno scontro di gioco tra un difensore barese e Vino , l'attaccante tranese viene espulso dopo un battibecco con l'arbitro, ed è costretto a lasciare il campo in ambulanza, a causa di una lussazione della clavicola. Si va a riposo sull'1-1.I Warriors Bari premono alla ricerca del vantaggio, ma senza rendersi pericolosi. Al 68' Grimaldi viene atterrato in piena area di rigore; sul dischetto si presenta De Giacomo che glacialmente realizza l'1-2. I tranesi si difendono e ripartono da grande squadra, e al 76', ecco la rete che chiude la partita, con la firma di Ferrante ben innescato da Grimaldi: 1-3. Nel prossimo turno, l'Asd Trani ospiterà la Pugliese, terza in classifica.