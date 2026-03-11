Asd Trani
Asd Trani
Calcio

Vittoria pesantissima per l’Asd Trani: Warriors Bari sconfitti 1-3

Secondo successo consecutivo per i tranesi, che intravedono i playoff

Trani - mercoledì 11 marzo 2026 10.04
Terza Categoria, è terminata, domenica 8 marzo, la 20esima giornata di campionato: l'Asd Trani, reduce dal successo di misura contro la New Carpediem, replica nuovamente, battendo i Warriors Bari: al 'San Pio' termina 1-3 per i tranesi, grazie ad un'ottima prestazione, che vale la seconda vittoria di fila. Decisive le firme di Calefato, Ferrante e Di Giacomo.

Con questo prezioso successo, l'Asd Trani si conferma in sesta posizione, salendo a quota 35 punti, e riducendo a due le lunghezze dalla quinta posizione che significherebbe playoff. Decimo successo stagionale per i tranesi, che si confermano in buonissima forma. Questa l'attuale situazione in classifica: Football Acquaviva 48, Footballite Adelfia 47, Pugliese 43, Liberty Bari 38, Atletico Bisceglie 37, Asd Trani 35, Next Club 28.

Quanto alla cronaca, dopo soli 7' i biancazzurri la sbloccano grazie al colpo di testa dell'esordiente Calefato: 0-1. Dopo quattro minuti ci prova Vino, conclusione respinta. Successivamente i baresi pareggiano i conti, grazie ad una magistrale punizione di Partipilo: 1-1. A seguito di uno scontro di gioco tra un difensore barese e Vino , l'attaccante tranese viene espulso dopo un battibecco con l'arbitro, ed è costretto a lasciare il campo in ambulanza, a causa di una lussazione della clavicola. Si va a riposo sull'1-1.

I Warriors Bari premono alla ricerca del vantaggio, ma senza rendersi pericolosi. Al 68' Grimaldi viene atterrato in piena area di rigore; sul dischetto si presenta De Giacomo che glacialmente realizza l'1-2. I tranesi si difendono e ripartono da grande squadra, e al 76', ecco la rete che chiude la partita, con la firma di Ferrante ben innescato da Grimaldi: 1-3. Nel prossimo turno, l'Asd Trani ospiterà la Pugliese, terza in classifica.
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Asd Trani
Altri contenuti a tema
L’Asd Trani torna al successo: New Carpediem sconfitto 1-0. Decide la rete di Vino L’Asd Trani torna al successo: New Carpediem sconfitto 1-0. Decide la rete di Vino I tranesi salgono a quota 32 punti in classifica
Playoff sempre più lontani per l’Asd Trani: vince la Fulgor Molfetta 2-1 Calcio Playoff sempre più lontani per l’Asd Trani: vince la Fulgor Molfetta 2-1 Seconda sconfitta nelle ultime tre per i tranesi
Pareggio beffardo per l’Asd Trani: contro l’Atletico Bisceglie termina 2-2 Calcio Pareggio beffardo per l’Asd Trani: contro l’Atletico Bisceglie termina 2-2 I tranesi rafforzano la sesta posizione in classifica
Sconfitta amara per l’Asd Trani: vince il Football Acquaviva 4-0 Calcio Sconfitta amara per l’Asd Trani: vince il Football Acquaviva 4-0 I tranesi scendono nuovamente in sesta posizione, in attesa dello scontro diretto
L’Asd Trani aggancia nuovamente i playoff: New Team Cellamare sconfitto 2-1 Calcio L’Asd Trani aggancia nuovamente i playoff: New Team Cellamare sconfitto 2-1 Decisiva la doppietta di Grimaldi: tranesi quinti in classifica
Sconfitta inaspettata per l’Asd Trani: vince la Next Club 2-0 Sconfitta inaspettata per l’Asd Trani: vince la Next Club 2-0 I tranesi, con questa sconfitta, scivolano al 6^posto
L’Asd Trani espugna Barletta: Borgovilla sconfitto 0-5 Calcio L’Asd Trani espugna Barletta: Borgovilla sconfitto 0-5 I tranesi consolidano la quinta posizione in classifica
Battuta d’arresto per l’Asd Trani: vince la Footballite Adelfia 1-3 Battuta d’arresto per l’Asd Trani: vince la Footballite Adelfia 1-3 Seconda sconfitta stagionale per i tranesi
La scuola del futuro prende forma alla “Rocca-Bovio-Palumbo-D’Annunzio”
11 marzo 2026 La scuola del futuro prende forma alla “Rocca-Bovio-Palumbo-D’Annunzio”
Fondazione SECA presenta "The man Jesus ", lo spettacolo teatrale sulla vita di Gesù
11 marzo 2026 Fondazione SECA presenta "The man Jesus", lo spettacolo teatrale sulla vita di Gesù
"Esclusiva ". L’intervista al Sindaco che non ti aspetti: Bottaro si racconta a fine mandato
11 marzo 2026 "Esclusiva". L’intervista al Sindaco che non ti aspetti: Bottaro si racconta a fine mandato
La Baldassarre protagonista nella finale dei Giochi matematici del Mediterraneo
11 marzo 2026 La Baldassarre protagonista nella finale dei Giochi matematici del Mediterraneo
Caffè in grani: perché sceglierlo e come farlo
11 marzo 2026 Caffè in grani: perché sceglierlo e come farlo
Gaja Cenciarelli alla Baldassarre e quella certa idea di scuola tra noir e realtà
11 marzo 2026 Gaja Cenciarelli alla Baldassarre e quella certa idea di scuola tra noir e realtà
L’editoriale di Trani | Scusate il disturbo: “Eleggeremo un Sindaco o un Prestanome?”
10 marzo 2026 L’editoriale di Trani | Scusate il disturbo: “Eleggeremo un Sindaco o un Prestanome?”
Gli alunni del De Amicis a lezione di legalità con i Carabinieri di Trani
10 marzo 2026 Gli alunni del De Amicis a lezione di legalità con i Carabinieri di Trani
Tensostatico “Ferrante” chiuso al pubblico: Fratelli d’Italia annuncia un’interrogazione
10 marzo 2026 Tensostatico “Ferrante” chiuso al pubblico: Fratelli d’Italia annuncia un’interrogazione
Elezioni comunali 2026, centrodestra: domenica la presentazione ufficale della candidatura di Angelo Guarriello
10 marzo 2026 Elezioni comunali 2026, centrodestra: domenica la presentazione ufficale della candidatura di Angelo Guarriello
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.