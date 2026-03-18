L’Asd Trani continua a sperare nei playoff: prestazione autorevole contro la Pugliese

Terza Categoria, è terminata, domenica 15 marzo, la 21esima giornata di campionato: l'Asd Trani, reduce dal preziosissimo successo esterno contro i Warriors Bari, continua a credere e ad avvicinarsi ai playoff: fondamentale il pareggio contro la Pugliese, terza in classifica; al 'Capirro Sport Village' termina 1-1, ma quanti rimpianti per i tranesi.In termini di graduatoria, i biancazzurri restano saldi al 6^posto, con l'Atletico Bisceglie quinto distante una sola lunghezza. In questo turno infatti, i biscegliesi sono stati sconfitti dalla capolista Acquaviva. Continua dunque il periodo di forma dell'Asd Trani che, dopo aver vinto consecutivamente contro New Carpediem e Warriors Bari, pareggia contro la Pugliese. Questa l'attuale situazione in classifica: Football Acquaviva 51, Footballite Adelfia 50, Pugliese 44, Liberty Bari 41, Atletico Bisceglie 37,, Next Club 28.Quanto alla cronaca, partenza feroce dei tranesi, pericolosi prima con Calefato e poi con Grimaldi. Al 23' è lo stesso Calefato a divorarsi la rete del vantaggio, a tu per tu con il portiere avversario. Qualche minuto più tardi, l'Asd Trani sblocca meritatamente i conti: imbucata precisa di Conversano per Grimaldi che, da posizione ravvicinata, è lucido e non sbaglia: 1-0, risultato con cui si va a riposo.La ripresa si apre con un episodio alquanto dubbio, con una brutta reazione di un giocatore della Pugliese, non sanzionata dall'arbitro. Diversa la situazione qualche minuto più tardi, quando Bruno viene espulso per doppia ammonizione. Al 70' gli ospiti sfiorano il pari, salva Conversano sulla linea. All'80' la Pugliese centra l'1-1 in seguito ad una mischia in area di rigore. I tranesi proveranno anche a vincerla, ma senza riuscirci.