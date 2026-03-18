Asd Trani
Asd Trani
Calcio

L’Asd Trani continua a sperare nei playoff: prestazione autorevole contro la Pugliese

Termina 1-1 il big-match di Terza Categoria

Trani - mercoledì 18 marzo 2026 9.20
Terza Categoria, è terminata, domenica 15 marzo, la 21esima giornata di campionato: l'Asd Trani, reduce dal preziosissimo successo esterno contro i Warriors Bari, continua a credere e ad avvicinarsi ai playoff: fondamentale il pareggio contro la Pugliese, terza in classifica; al 'Capirro Sport Village' termina 1-1, ma quanti rimpianti per i tranesi.

In termini di graduatoria, i biancazzurri restano saldi al 6^posto, con l'Atletico Bisceglie quinto distante una sola lunghezza. In questo turno infatti, i biscegliesi sono stati sconfitti dalla capolista Acquaviva. Continua dunque il periodo di forma dell'Asd Trani che, dopo aver vinto consecutivamente contro New Carpediem e Warriors Bari, pareggia contro la Pugliese. Questa l'attuale situazione in classifica: Football Acquaviva 51, Footballite Adelfia 50, Pugliese 44, Liberty Bari 41, Atletico Bisceglie 37, Asd Trani 36, Next Club 28.

Quanto alla cronaca, partenza feroce dei tranesi, pericolosi prima con Calefato e poi con Grimaldi. Al 23' è lo stesso Calefato a divorarsi la rete del vantaggio, a tu per tu con il portiere avversario. Qualche minuto più tardi, l'Asd Trani sblocca meritatamente i conti: imbucata precisa di Conversano per Grimaldi che, da posizione ravvicinata, è lucido e non sbaglia: 1-0, risultato con cui si va a riposo.

La ripresa si apre con un episodio alquanto dubbio, con una brutta reazione di un giocatore della Pugliese, non sanzionata dall'arbitro. Diversa la situazione qualche minuto più tardi, quando Bruno viene espulso per doppia ammonizione. Al 70' gli ospiti sfiorano il pari, salva Conversano sulla linea. All'80' la Pugliese centra l'1-1 in seguito ad una mischia in area di rigore. I tranesi proveranno anche a vincerla, ma senza riuscirci. Termina in parità.
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Asd Trani
Altri contenuti a tema
Vittoria pesantissima per l’Asd Trani: Warriors Bari sconfitti 1-3 Calcio Vittoria pesantissima per l’Asd Trani: Warriors Bari sconfitti 1-3 Secondo successo consecutivo per i tranesi, che intravedono i playoff
L’Asd Trani torna al successo: New Carpediem sconfitto 1-0. Decide la rete di Vino Calcio L’Asd Trani torna al successo: New Carpediem sconfitto 1-0. Decide la rete di Vino I tranesi salgono a quota 32 punti in classifica
Playoff sempre più lontani per l’Asd Trani: vince la Fulgor Molfetta 2-1 Playoff sempre più lontani per l’Asd Trani: vince la Fulgor Molfetta 2-1 Seconda sconfitta nelle ultime tre per i tranesi
Pareggio beffardo per l’Asd Trani: contro l’Atletico Bisceglie termina 2-2 Pareggio beffardo per l’Asd Trani: contro l’Atletico Bisceglie termina 2-2 I tranesi rafforzano la sesta posizione in classifica
Sconfitta amara per l’Asd Trani: vince il Football Acquaviva 4-0 Sconfitta amara per l’Asd Trani: vince il Football Acquaviva 4-0 I tranesi scendono nuovamente in sesta posizione, in attesa dello scontro diretto
L’Asd Trani aggancia nuovamente i playoff: New Team Cellamare sconfitto 2-1 L’Asd Trani aggancia nuovamente i playoff: New Team Cellamare sconfitto 2-1 Decisiva la doppietta di Grimaldi: tranesi quinti in classifica
Sconfitta inaspettata per l’Asd Trani: vince la Next Club 2-0 Calcio Sconfitta inaspettata per l’Asd Trani: vince la Next Club 2-0 I tranesi, con questa sconfitta, scivolano al 6^posto
L’Asd Trani espugna Barletta: Borgovilla sconfitto 0-5 L’Asd Trani espugna Barletta: Borgovilla sconfitto 0-5 I tranesi consolidano la quinta posizione in classifica
Trani protagonista alle finali nazionali della Corsa dei Mille: 28 studenti della Bat a Roma
18 marzo 2026 Trani protagonista alle finali nazionali della Corsa dei Mille: 28 studenti della Bat a Roma
Regione Puglia, 4 milioni per l’autonomia delle persone con disabilità: al via l’Avviso “Comunità Pro.V.I.”
18 marzo 2026 Regione Puglia, 4 milioni per l’autonomia delle persone con disabilità: al via l’Avviso “Comunità Pro.V.I.”
L’architettura del paesaggio protagonista a Trani a Palazzo Covelli con l’arch. Gerardo Sassano
18 marzo 2026 L’architettura del paesaggio protagonista a Trani a Palazzo Covelli con l’arch. Gerardo Sassano
Al Teatro Mimesis di Trani “La pietra al collo”: quando anche l’Inferno somiglia troppo alla realtà
17 marzo 2026 Al Teatro Mimesis di Trani “La pietra al collo”: quando anche l’Inferno somiglia troppo alla realtà
Monastero di Colonna, l'affondo di Moscatelli: «Stiamo per assistere ad un’altra cessione di immobile comunale ben confezionata?»
17 marzo 2026 Monastero di Colonna, l'affondo di Moscatelli: «Stiamo per assistere ad un’altra cessione di immobile comunale ben confezionata?»
L'idea che non muore. A difesa della Costituzione: a Palazzo Beltrani un incontro per le ragioni del no al referendum
17 marzo 2026 L'idea che non muore. A difesa della Costituzione: a Palazzo Beltrani un incontro per le ragioni del no al referendum
SP1 Trani-Andria, varo del ponte: chiusure e disagi al traffico dal 23 al 27 marzo
17 marzo 2026 SP1 Trani-Andria, varo del ponte: chiusure e disagi al traffico dal 23 al 27 marzo
Studenti protagonisti del futuro: a Montesilvano la Scuola di Formazione del MSAC
17 marzo 2026 Studenti protagonisti del futuro: a Montesilvano la Scuola di Formazione del MSAC
Il postino della neve al Sestriere è il tranese Mirko Covelli : "Qui siamo felici! "
17 marzo 2026 Il postino della neve al Sestriere è il tranese Mirko Covelli : "Qui siamo felici!"
L'Editoriale: scusate il disturbo. Il referendum che tutti fingono di ignorare, ma che può cambiare la partita delle Amministrative di Trani
17 marzo 2026 L'Editoriale: scusate il disturbo. Il referendum che tutti fingono di ignorare, ma che può cambiare la partita delle Amministrative di Trani
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.