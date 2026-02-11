Sconfitta amara per l’Asd Trani: vince il Football Acquaviva 4-0

Terza Categoria, è terminata, domenica 8 febbraio, la 16esima giornata di campionato:, reduce dal prezioso successo interno contro la New Team Cellamare, crolla nel big-match di giornata contro il, vittorioso 4-0. Con questa sconfitta, i tranesi scendono nuovamente in sesta posizione, con la zona playoff distante due lunghezze.per i biancazzurri, che restano a quota, a -11 dalla vetta e -2 dal quinto posto occupato dall'Atletico Bisceglie. Ecco l'attuale situazione: Footballite Adelfia 39, Football Acquaviva 38, Pugliese 38, Liberty Bari 32, Atletico Bisceglie 30,Next Club 22.Quanto alla cronaca, è buono l'approccio da parte dell'Asd Trani che, prima con Conversano e poi con Ancler, si rende pericoloso. Al 20' però, l'Acquaviva passa in vantaggio in seguito ad una mischia in area di rigore: 1-0. Provano a reagire i tranesi, ma al 40' i padroni di casa raddoppiano, complice un errore di Angarano: 2-0, risultato con cui si va a riposo.Nella ripresa gli uomini allenati da Formicola provano a reagire, con i tentativi di Ancler e Fucci, innocui però per far male alla retroguardia avversaria. Nel momento migliore, arriva la doccia fredda: l'Acquaviva cala il tris su calcio d'angolo: 3-0. Al 75' uscita errata di Giannotti, ed ecco servito il poker:Nel prossimo turno l'Asd Trani ospiterà l'Atletico Bisceglie, in una sfida che si prospetta delicatissima."Una menzione speciale va fatta al pubblico della Football Acquaviva, alla prima in casa dopo la tragedia che ha colpito il calciatore Novelli. Capitan De Giacomo ha consegnato un omaggio floreale alla famiglia. Momenti di commozione per tutti. Il nostro pensiero di 'Man of the Match' va a lui, a Novelli che continua a vivere nei cuori di tutti. Perché la vita va oltre la categoria."