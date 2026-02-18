Asd Trani
Calcio

Pareggio beffardo per l’Asd Trani: contro l’Atletico Bisceglie termina 2-2

I tranesi rafforzano la sesta posizione in classifica

Trani - mercoledì 18 febbraio 2026 14.00
Terza Categoria, è terminata, domenica 15 febbraio, la 17esima giornata di campionato: l'Asd Trani, reduce dalla netta sconfitta contro il Football Acquaviva, pareggia nello scontro diretto contro l'Atletico Bisceglie: al 'Capirro Sport Village' termina 2-2, al termine di una partita molto combattuta, con i tranesi beffati nel finale.

Con questo pari, i biancazzurri rafforzano il sesto posto in classifica, salendo a quota 29 punti, restando però a due punti di distanza dalla zona playoff, occupata dagli stessi biscegliesi. Questa la situazione attuale: Footballite Adelfia 42, Football Acquaviva 41, Pugliese 38, Liberty Bari 35, Atletico Bisceglie 31, Asd Trani 29, Next Club 25.

Quanto alla cronaca, il primo squillo del match è dei tranesi, con la conclusione di Vino. Pronta la risposta degli ospiti, respinge Di Gennaro. Al 29' l'Asd Trani passa in vantaggio: imbucata di Guglielmi per Vino che, con un preciso destro al volo, trafigge il portiere avversario: 1-0. Allo scoccare della prima frazione, il direttore di gara assegna un calcio di rigore procurato e trasformato dallo stesso Pisani: 1-1, risultato sul quale si va a riposo.

Nel secondo tempo i tranesi spingono alla ricerca del nuovo vantaggio, che arriva al 73', con il colpo di testa di Moretti, ben servito da Ancler su sviluppi di calcio d'angolo. Qualche minuto più tardi i biancazzurri recriminano un penalty per fallo su Fucci, non ravvisato dall'arbitro. Al 90' arriva la doccia fredda per la squadra di Formicola e Asseliti: errore in uscita di Di Gennaro che spiana la via della rete a Lombardi, che firma il definitivo 2-2. Nel finale i tranesi avrebbero una clamorosa occasione per vincere la gara, sprecata però da Vino. Termina in parità.
