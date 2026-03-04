L’Asd Trani torna al successo: New Carpediem sconfitto 1-0. Decide la rete di Vino

Terza Categoria, è terminata, domenica 1 marzo, la 19esima giornata di campionato:, reduce dall'amara sconfitta esterna contro la Fulgor Molfetta, torna meritatamente al successo, battendo la: al 'Capirro Sport Village' finisceper i tranesi, al termine di un'ottima prestazione, decisa dalla rete diCon questa preziosa vittoria, l'Asd Trani si conferma in sesta posizione, salendo a quota, a cinque lunghezze di distanza dalla zona playoff. Nono successo in stagione per i tranesi, che ritrovano il sorriso in seguito a due sconfitte ed un pareggio. Questa la situazione attuale in classifica: Football Acquaviva 47, Footballite Adelfia 46, Pugliese 39, Atletico Bisceglie 37, Liberty Bari 37,, Next Club 25.Quanto alla cronaca, partenza decisa dei tranesi, con il primo squillo targato Bruno. Dopodiché ci prova Vino ad impensierire l'ex Frisario. Qualche minuto più tardi è il turno di Ancler, che tenta la conclusione a giro. Al 16' l'Asd Trani passa meritatamente in vantaggio: lancio millimetrico di Corrieri per Vino che trafigge il portiere avversario: 1-0. Due minuti più tardi i biancazzurri hanno la possibilità per raddoppiare, ma Grimaldi sciupa tutto dagli undici metri. Procede il dominio tranese: al 27' ancora Bruno, da buona posizione, trova l'opposizione ospite.La seconda frazione si apre con una ghiotta occasione capitata sui piedi di Ancler che, a tu per tu con l'estremo portiere del New Carpediem, si fa ipnotizzare. Da segnalare successivamente le opportunità, altrettanto importanti, per Pappalettera prima ed Ancler poi, respinge in entrambi i casi un ottimo Frisario. Troppe azioni sprecate dai tranesi ed infatti, all'80', serve un miracolo di Giannotti per evitare il pareggio e suggellare il risultato sul