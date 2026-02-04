Asd Trani
L’Asd Trani aggancia nuovamente i playoff: New Team Cellamare sconfitto 2-1

Decisiva la doppietta di Grimaldi: tranesi quinti in classifica

Trani - mercoledì 4 febbraio 2026 12.39
Terza Categoria, è terminata, domenica 1 febbraio, la 15esima giornata di campionato: l'Asd Trani, reduce dall'inaspettata sconfitta esterna contro il Next Club, torna al successo, battendo la New Team Cellamare: sul sintetico del 'Capirro Sport Village' termina 2-1 per i tranesi che, con questa vittoria, agganciano nuovamente la zona playoff. Decisiva la doppietta di Grimaldi.

Buona la prima per mister Formicola, subentrato al posto di Petrocelli. Con questi tre punti, i biancazzurri salgono in quinta posizione, piazzandosi a quota 28. La vetta è distante otto lunghezze. Ecco l'attuale situazione: Footballite Adelfia 36, Football Acquaviva 35, Pugliese 35, Liberty Bari 29, Asd Trani 28, Atletico Bisceglie 27.

Quanto alla cronaca, ottimo approccio alla gara dei tranesi, pericolosi con Ferrante e Ancler. Al 10' il Cellamare colpisce in pieno la traversa. Al 21' l'Asd Trani passa in vantaggio: punizione dal limite calciata magistralmente da Grimaldi: 1-0. I biancazzurri cavalcano l'entusiasmo, sfiorando il raddoppio con Corrieri e Ancler, ma al 35' gli ospiti ristabiliscono la parità, su sviluppi di corner: 1-1, risultato con cui si va a riposo.

Nella ripresa, il neo-entrato Pistillo si rende pericoloso su calcio piazzato, impegnando il portiere avversario. Al 76' il direttore di gara assegna un penalty a favore dei tranesi: sul dischetto si presenta ancora Grimaldi che, in maniera glaciale, firma la rete del 2-1. Il Cellamare tenta disperatamente il pari, senza riuscirci. Termina così: Asd Trani 2-1 New Team Cellamare.
