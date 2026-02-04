L’Asd Trani aggancia nuovamente i playoff: New Team Cellamare sconfitto 2-1

Terza Categoria, è terminata, domenica 1 febbraio, la 15esima giornata di campionato:, reduce dall'inaspettata sconfitta esterna contro il Next Club, torna al successo, battendo la: sul sintetico del 'Capirro Sport Village' terminaper i tranesi che, con questa vittoria, agganciano nuovamente la zona. Decisiva la doppietta di Grimaldi.Buona la prima per mister Formicola, subentrato al posto di Petrocelli. Con questi tre punti, i biancazzurri salgono in, piazzandosi a quota. La vetta è distante otto lunghezze. Ecco l'attuale situazione: Footballite Adelfia 36, Football Acquaviva 35, Pugliese 35, Liberty Bari 29,, Atletico Bisceglie 27.Quanto alla cronaca, ottimo approccio alla gara dei tranesi, pericolosi con Ferrante e Ancler. Al 10' il Cellamare colpisce in pieno la traversa. Al 21' l'Asd Trani passa in vantaggio: punizione dal limite calciata magistralmente da Grimaldi: 1-0. I biancazzurri cavalcano l'entusiasmo, sfiorando il raddoppio con Corrieri e Ancler, ma al 35' gli ospiti ristabiliscono la parità, su sviluppi di corner: 1-1, risultato con cui si va a riposo.Nella ripresa, il neo-entrato Pistillo si rende pericoloso su calcio piazzato, impegnando il portiere avversario. Al 76' il direttore di gara assegna un penalty a favore dei tranesi: sul dischetto si presenta ancora Grimaldi che, in maniera glaciale, firma la rete del 2-1. Il Cellamare tenta disperatamente il pari, senza riuscirci. Termina così: