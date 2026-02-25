Asd Trani
Playoff sempre più lontani per l’Asd Trani: vince la Fulgor Molfetta 2-1

Seconda sconfitta nelle ultime tre per i tranesi

Trani - mercoledì 25 febbraio 2026 12.17
Terza Categoria, è terminata, domenica 22 febbraio, la 18esima giornata di campionato: l'Asd Trani, reduce dal pareggio interno contro l'Atletico Bisceglie, non riesce a ritrovare la via dei tre punti, perdendo contro la Fulgor Molfetta: al 'Petrone' termina 2-1 per i padroni di casa. Una sconfitta che complica, e non poco, il percorso dei tranesi.

In seguito a questo match infatti, l'Asd Trani si allontana notevolmente dalla zona playoff, distante adesso cinque lunghezze. Seconda sconfitta nelle ultime tre per i biancazzurri, fermi al sesto posto, a quota 29 punti. Questa la situazione attuale in classifica: Footballite Adelfia 45, Football Acquaviva 44, Pugliese 39, Liberty Bari 36, Atletico Bisceglie 34, Asd Trani 29, Next Club 25.

Quanto alla cronaca, buona partenza dei tranesi, pericolosi con Vino e Ancler. Dopodiché la Fulgor Molfetta colpisce prima una traversa, seguita da un miracolo di Giannotti sul tap-in avversario. Al 20' però, è l'Asd Trani a passare in vantaggio con Grimaldi, su sviluppi di calcio piazzato: 0-1, risultato sul quale si va a riposo.

Nella seconda frazione i biancazzurri, già ricchi di infortuni, perdono anche Pistillo e Giannotti. Da qui in poi, sarà un assedio molfettese, con i tranesi rintanati nella propria metà campo. Su un errore in uscita difensiva, arriva il pareggio della Fulgor Molfetta: Di Gennaro stende l'avversario in area di rigore, penalty realizzato ed 1-1 al 75'. Su un calcio d'angolo a favore, gli uomini di Formicola combinano un disastro, spianando all'attaccante molfettese la strada verso il 2-1, che arriva puntuale ed in pieno recupero. Termina così: Fulgor Molfetta 2-1 Asd Trani.
