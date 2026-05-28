Trani Marathon protagonista alla “Trinitapoli… in Corsa”: Amoruso campione provinciale Bat

Trani Marathon protagonista alla "Trinitapoli… in Corsa": Amoruso campione provinciale BATGrande partecipazione, sport e valorizzazione del territorio hanno caratterizzato la 14ª edizione della "Trinitapoli… in Corsa", andata in scena domenica 24 maggio 2026 e valida come quinta tappa del Trofeo degli Ulivi e Campionato Provinciale Individuale e di Società FIDAL BAT.Una manifestazione che ha trasformato le strade della città in una vera festa dello sport, richiamando circa cinquecento partecipanti tra atleti, appassionati, giovani, giovanissimi e over 70, confermandosi uno degli appuntamenti podistici più partecipati del territorio.Tra i protagonisti della giornata anche la Trani Marathon, che ha ottenuto un risultato di assoluto prestigio grazie alla straordinaria prestazione di Salvatore Amoruso. L'atleta biancazzurro ha infatti chiuso la gara al 6° posto assoluto, conquistando inoltre il 2° posto nella categoria SM35 e il titolo di Campione Provinciale BAT di categoria.Un risultato eccezionale che conferma il grande momento di forma dell'atleta e il costante percorso di crescita della società tranese nel panorama podistico regionale.La competizione, con partenza alle ore 9.00, si è sviluppata su un percorso di 9,970 chilometri particolarmente apprezzato dagli atleti, tra il centro cittadino e la suggestiva zona umida di Trinitapoli fino alla Casa Ramsar, in un perfetto connubio tra sport, natura e promozione del territorio.La gara ha saputo unire agonismo e partecipazione, offrendo un'atmosfera coinvolgente grazie anche alla presenza delle istituzioni cittadine, delle associazioni di volontariato e di numerosi appassionati lungo il percorso.Per la Trani Marathon arriva dunque una conferma importante, frutto del lavoro quotidiano svolto dagli atleti e dalla società, sempre più protagonista nelle competizioni FIDAL del territorio.La stagione prosegue ora con nuovi appuntamenti e con la volontà di continuare a portare in alto i colori biancazzurri, dentro e fuori la provincia BAT.