Calcio
Sconfitta inaspettata per l’Asd Trani: vince la Next Club 2-0
I tranesi, con questa sconfitta, scivolano al 6^posto
Trani - mercoledì 28 gennaio 2026 13.44
Terza Categoria, è terminata, domenica 25 gennaio, la 14esima giornata di campionato: l'Asd Trani, reduce dal roboante successo esterno contro il Borgovilla Sport, terminato 0-5, cade inaspettatamente contro la Next Club, vittoriosa 2-0. In seguito a questa sconfitta, i tranesi escono dalla zona playoff, distante un solo punto.
In termini di classifica infatti, i biancazzurri sprofondano in sesta posizione, rimanendo a 25 punti. La vetta è adesso distante otto lunghezze. Ecco l'attuale situazione: Footballite Adelfia 33, Football Acquaviva 32, Pugliese 32, Atletico Bisceglie 26, Liberty Bari 26, Asd Trani 25, Next Club 19.
Quanto alla cronaca, primo tempo da dimenticare per i tranesi, rei di aver sbagliato completamente l'approccio al match: i padroni di casa spaventano Angarano colpendo una traversa . Al 16' la Next Club passa in vantaggio: errore in fase di possesso, che scatena il contropiede dei padroni di casa, finalizzato nel migliore dei modi da Patruno: 1-0. Qualche minuto più tardi ecco il raddoppio: conclusione dal limite di Leo, che trafigge Angarano: 2-0. Al termine della prima frazione Grimaldi avrebbe l'opportunità per riaprire il match, ma sciupa da ottima posizione.
I ragazzi di Petrocelli rientrano dagli spogliatoi con un approccio ben differente ma, al 50', arriva l'espulsione diretta per De Giacomo, per fallo di reazione. Nonostante l'inferiorità numerica, i tranesi provano a rendersi pericolosi con il neo-arrivato Ancler, due volte vicino alla rete. Ci provano anche Fucci e Guglielmi, entrambi i tentativi con esito negativo. Il match non regalerà ulteriori emozioni: Next Club 2-0 Asd Trani.
