Asd Trani
Asd Trani
Calcio

Sconfitta inaspettata per l’Asd Trani: vince la Next Club 2-0

I tranesi, con questa sconfitta, scivolano al 6^posto

Trani - mercoledì 28 gennaio 2026 13.44
Terza Categoria, è terminata, domenica 25 gennaio, la 14esima giornata di campionato: l'Asd Trani, reduce dal roboante successo esterno contro il Borgovilla Sport, terminato 0-5, cade inaspettatamente contro la Next Club, vittoriosa 2-0. In seguito a questa sconfitta, i tranesi escono dalla zona playoff, distante un solo punto.

In termini di classifica infatti, i biancazzurri sprofondano in sesta posizione, rimanendo a 25 punti. La vetta è adesso distante otto lunghezze. Ecco l'attuale situazione: Footballite Adelfia 33, Football Acquaviva 32, Pugliese 32, Atletico Bisceglie 26, Liberty Bari 26, Asd Trani 25, Next Club 19.

Quanto alla cronaca, primo tempo da dimenticare per i tranesi, rei di aver sbagliato completamente l'approccio al match: i padroni di casa spaventano Angarano colpendo una traversa . Al 16' la Next Club passa in vantaggio: errore in fase di possesso, che scatena il contropiede dei padroni di casa, finalizzato nel migliore dei modi da Patruno: 1-0. Qualche minuto più tardi ecco il raddoppio: conclusione dal limite di Leo, che trafigge Angarano: 2-0. Al termine della prima frazione Grimaldi avrebbe l'opportunità per riaprire il match, ma sciupa da ottima posizione.

I ragazzi di Petrocelli rientrano dagli spogliatoi con un approccio ben differente ma, al 50', arriva l'espulsione diretta per De Giacomo, per fallo di reazione. Nonostante l'inferiorità numerica, i tranesi provano a rendersi pericolosi con il neo-arrivato Ancler, due volte vicino alla rete. Ci provano anche Fucci e Guglielmi, entrambi i tentativi con esito negativo. Il match non regalerà ulteriori emozioni: Next Club 2-0 Asd Trani.
  • Asd Trani
Altri contenuti a tema
L’Asd Trani espugna Barletta: Borgovilla sconfitto 0-5 Calcio L’Asd Trani espugna Barletta: Borgovilla sconfitto 0-5 I tranesi consolidano la quinta posizione in classifica
Battuta d’arresto per l’Asd Trani: vince la Footballite Adelfia 1-3 Battuta d’arresto per l’Asd Trani: vince la Footballite Adelfia 1-3 Seconda sconfitta stagionale per i tranesi
Terza Categoria, altri tre punti d’oro per l’Asd Trani contro la Real Molfetta, sconfitta 1-0 Terza Categoria, altri tre punti d’oro per l’Asd Trani contro la Real Molfetta, sconfitta 1-0 Decide la rete di Grimaldi. Tranesi quinti in classifica
Terza Categoria, l’Asd Trani chiude l’anno con un pareggio: è 2-2 contro la Next Gen Bisceglie Calcio Terza Categoria, l’Asd Trani chiude l’anno con un pareggio: è 2-2 contro la Next Gen Bisceglie I tranesi concludono il 2025 al quinto posto in classifica
Terza Categoria, l’Asd Trani continua a vincere: Liberty Bari battuto in rimonta 2-1 Terza Categoria, l’Asd Trani continua a vincere: Liberty Bari battuto in rimonta 2-1 Tranesi che rimangono ancorati alle zone alte di classifica
Terza Categoria, l’Asd Trani non va oltre lo 0-0 nello scontro diretto al vertice contro la Pugliese Terza Categoria, l’Asd Trani non va oltre lo 0-0 nello scontro diretto al vertice contro la Pugliese Sono i bitontini a fare la partita, sbagliando clamorosamente due calci di rigore
L’Asd Trani si avvicina alla vetta: Warriors Bari battuto in rimonta 3-2 Calcio L’Asd Trani si avvicina alla vetta: Warriors Bari battuto in rimonta 3-2 I tranesi si portano a due lunghezze dal primo posto
L’Asd Trani torna alla vittoria: battuta 1-2 la New Carpediem Barletta L’Asd Trani torna alla vittoria: battuta 1-2 la New Carpediem Barletta Un successo che proietta i tranesi al quinto posto in classifica
Questura Bat, quattro nuovi Vice Ispettori promossi e in partenza per le nuove sedi
28 gennaio 2026 Questura Bat, quattro nuovi Vice Ispettori promossi e in partenza per le nuove sedi
Caso PRA, Zitoli (FdI) gela l'ex sindaco Riserbato: "Non accettiamo lezioni da chi è stato assente "
28 gennaio 2026 Caso PRA, Zitoli (FdI) gela l'ex sindaco Riserbato: "Non accettiamo lezioni da chi è stato assente"
Casa di Riposo “Vittorio Emanuele II” a Trani: ulteriori sviluppi
28 gennaio 2026 Casa di Riposo “Vittorio Emanuele II” a Trani: ulteriori sviluppi
Tra vetrine e poesia, Trani riscopre il commercio di vicinato
28 gennaio 2026 Tra vetrine e poesia, Trani riscopre il commercio di vicinato
Refezione scolastica, ampliate le agevolazioni tariffarie
28 gennaio 2026 Refezione scolastica, ampliate le agevolazioni tariffarie
La mobilitazione contro la violenza sulle donne continua
28 gennaio 2026 La mobilitazione contro la violenza sulle donne continua
Addio alle auto in Piazza Re Manfredi a Trani: scatta il piano mobilità per il Tribunale. Navette AMET e parcheggi alternativi per evitare la paralisi
28 gennaio 2026 Addio alle auto in Piazza Re Manfredi a Trani: scatta il piano mobilità per il Tribunale. Navette AMET e parcheggi alternativi per evitare la paralisi
Allarme a Trani, occhio al cellulare: dilaga la truffa del "prefisso +33 "
28 gennaio 2026 Allarme a Trani, occhio al cellulare: dilaga la truffa del "prefisso +33"
Atletica, la "Tommaso Assi " incanta anche ad Ancona: pioggia di record e vittorie per il vivaio tranese
28 gennaio 2026 Atletica, la "Tommaso Assi" incanta anche ad Ancona: pioggia di record e vittorie per il vivaio tranese
Trani, solidarietà compiuta: il M5S consegna i doni di "Giocattoli in Movimento ". Branà: "La città ha un grande cuore "
28 gennaio 2026 Trani, solidarietà compiuta: il M5S consegna i doni di "Giocattoli in Movimento". Branà: "La città ha un grande cuore"
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.