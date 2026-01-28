Sconfitta inaspettata per l’Asd Trani: vince la Next Club 2-0

Terza Categoria, è terminata, domenica 25 gennaio, la 14esima giornata di campionato:, reduce dal roboante successo esterno contro il Borgovilla Sport, terminato 0-5, cade inaspettatamente contro la, vittoriosaIn seguito a questa sconfitta, i tranesi escono dalla zona playoff, distante un solo punto.In termini di classifica infatti, i biancazzurri sprofondano in, rimanendo a. La vetta è adesso distante otto lunghezze. Ecco l'attuale situazione: Footballite Adelfia 33, Football Acquaviva 32, Pugliese 32, Atletico Bisceglie 26, Liberty Bari 26,, Next Club 19.Quanto alla cronaca, primo tempo da dimenticare per i tranesi, rei di aver sbagliato completamente l'approccio al match: i padroni di casa spaventano Angarano colpendo una traversa . Al 16' la Next Club passa in vantaggio: errore in fase di possesso, che scatena il contropiede dei padroni di casa, finalizzato nel migliore dei modi da Patruno: 1-0. Qualche minuto più tardi ecco il raddoppio: conclusione dal limite di Leo, che trafigge Angarano: 2-0. Al termine della prima frazione Grimaldi avrebbe l'opportunità per riaprire il match, ma sciupa da ottima posizione.I ragazzi di Petrocelli rientrano dagli spogliatoi con un approccio ben differente ma, al 50', arriva l'espulsione diretta per De Giacomo, per fallo di reazione. Nonostante l'inferiorità numerica, i tranesi provano a rendersi pericolosi con il neo-arrivato Ancler, due volte vicino alla rete. Ci provano anche Fucci e Guglielmi, entrambi i tentativi con esito negativo. Il match non regalerà ulteriori emozioni: