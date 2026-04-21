Carlotta Troiani
Carlotta Troiani
Scuola e Lavoro

GiocaMath 2026, trionfa il talento: sul podio anche la tranese Carlotta Troiani nella finale nazionale di Salerno

Oltre 20mila studenti da tutta Italia alla competizione di matematica

Trani - martedì 21 aprile 2026 15.48 Comunicato Stampa
Si è svolta sabato scorso la Finale Nazionale delle gare di matematica GiocaMath 2026, organizzata dall'APS IN.FOR.DIDA. in collaborazione con l'Associazione Nessuno e Centomila, con il sostegno del Comune di Salerno. La manifestazione ha fatto registrare numeri straordinari: oltre 20.000 alunni e studenti, provenienti da tutto il territorio nazionale, hanno preso parte all'edizione 2026 di GiocaMath, la competizione di matematica che ogni anno coinvolge migliaia di giovani partecipanti, promuovendo logica, talento e sana competizione. Nell'edizione 2026 c'è stato un aumento esponenziale del numero dei partecipanti, infatti, dopo una prima selezione d'istituto è stato necessario effettuare una successiva selezione online da cui sono risultati 300 finalisti ammessi alla prova conclusiva in presenza nella città di Salerno. Le finali che hanno riguardato le classi quarte della scuola primaria e le classi prime della scuola secondaria di primo grado, si sono svolte nella mattinata presso l'Istituto Comprensivo "Medaglie d'Oro", dove i partecipanti si sono cimentati in prove di matematica e logica. Nel pomeriggio il Teatro Augusteo ha ospitato la cerimonia di premiazione che, condotta dalla Prof.ssa Eleonora Piccolo, si è aperta con i saluti dell'Assessore uscente alla Pubblica Istruzione Gaetana Falcone. Erano presenti studenti, famiglie, dirigenti scolastici e docenti provenienti da numerose regioni italiane. Dopo i saluti istituzionale è intervenuto il Presidente dell'APS IN.FOR.DIDA Prof. Michele Baldi, che ha omaggiato tutti i partecipanti con le Carte Magiche, strumento educativo pensato per avvicinare i ragazzi alle regole matematiche attraverso il gioco e la magia. Sul palco per le premiazioni anche il Prof. Giovanni Maci, componente del comitato scientifico delle gare. In platea presente la Prof.ssa Maria Rosa Petolicchio, insegnante di matematica e scienze del programma televisivo Il Collegio (RAI2). Nel corso della manifestazione sono state consegnate targhe di riconoscimento a scuole, enti e personalità che hanno collaborato alla riuscita dell'iniziativa: al Dott. Emilio Costabile, Dirigente dell'I.C. Medaglie d'Oro, sede delle prove finali; alla Prof.ssa Concetta Saviello, Dirigente dell'IPSEOA di Salerno; alla Dott.ssa Rosa Coppola, in rappresentanza di Ester Cherri, Presidente dell'APS Salvatore Calderazzo "I Buoni Maestri"; a Nicola Cortegiano, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Made in World scarl; al Dott. Raffaele Esposito, Presidente della Confesercenti Provinciale Salerno. Una grande emozione ha suscitato la proclamazione dei vincitori che ha visto la consegna delle coppe ai primi classificati e delle medaglie dal 4° al 33° posto, suddivise in oro, argento e bronzo. I primi tre classificati delle classi quarte della scuola primaria: 1° posto – Truncellito Giuseppe Francesco (Nova Siri) 2° posto – Zitoli Nicola (Corato) 3° posto – Miselli Davide (Castelnuovo Rangone). I primi tre classificati delle classi prime delle scuole secondarie di primo grado: 1° posto – Torricelli Francesco (Castelnuovo Rangone) - 2° posto – Troiani Carlotta (Trani) - 3° posto – Di Giorgio Lorenzo (Cava de' Tirreni). Durante la cerimonia di premiazione, sono stati regalati con sorteggio 20 copie del libro "Problemi: dalla comprensione del testo alla soluzione" scritto dal Prof.Michele Baldi, edito dalla 1886 Publishing. GiocaMath si conferma tra le manifestazioni con maggior partecipazione a livello nazionale, capace di valorizzare il talento matematico e promuovere una cultura positiva dello studio. Appuntamento al 2027 con una nuova edizione ancora più ricca di entusiasmo, sfide e matematica in gioco.
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Giovani
Altri contenuti a tema
"Orientare alla crescita": da Trani a Montecitorio il progetto che accompagna i giovani verso scelte di vita consapevoli Attualità "Orientare alla crescita": da Trani a Montecitorio il progetto che accompagna i giovani verso scelte di vita consapevoli Il 15 gennaio alla Camera dei deputati la presentazione dell’iniziativa educativa rivolta a ragazze e ragazzi dai 7 ai 17 anni
Giovani Democratici di Trani: piena solidarietà a Domenico e ferma condanna di ogni violenza Politica Giovani Democratici di Trani: piena solidarietà a Domenico e ferma condanna di ogni violenza Dall’aggressione al vandalismo, episodi che impongono una riflessione seria
Rebecca Di Bisceglie: oggi le esequie presso la Parrocchia San Magno a Trani Attualità Rebecca Di Bisceglie: oggi le esequie presso la Parrocchia San Magno a Trani La sua tragica dipartita continua a scuotere le comunità di Trani e Bisceglie
ConTeStoLab, la terapia cognitivo-comportamentale per i ragazzi autistici Associazioni ConTeStoLab, la terapia cognitivo-comportamentale per i ragazzi autistici Ad usufruirne tutte le famiglie, anche a domicilio
La giovane scrittrice Valeria Pasquarelli presenta il suo libro "È festa a valle" Vita di città La giovane scrittrice Valeria Pasquarelli presenta il suo libro "È festa a valle" Prima pubblicazione per l'autrice, già divulgatrice di poetica e arte
Aperte le candidature per il servizio civile nel Movimento Cristiano Lavoratori Vita di città Aperte le candidature per il servizio civile nel Movimento Cristiano Lavoratori Domande entro il 18 febbraio
Il tranese Domenico Corraro riceve il premio "La migliore Italia" Attualità Il tranese Domenico Corraro riceve il premio "La migliore Italia" Il giovane è dirigente sindacale Unsic Trani
Qualità della vita con gli indicatori del Sole 24 ore: nella BAT ancora troppo da fare per bambini e giovani Vita di città Qualità della vita con gli indicatori del Sole 24 ore: nella BAT ancora troppo da fare per bambini e giovani L’indagine presentata al Festival dell’Economia. Le tre classifiche individuano le province dove si vive meglio. Il Sud in coda
Trani in preghiera per il SS. Crocifisso di Colonna: fede, tradizione e devozione dal 30 aprile al 7 maggio
21 aprile 2026 Trani in preghiera per il SS. Crocifisso di Colonna: fede, tradizione e devozione dal 30 aprile al 7 maggio
Anche i Sindaci si arrabbiano: "Non ci stò ". Amedeo Bottaro rompe il silenzio
21 aprile 2026 Anche i Sindaci si arrabbiano: "Non ci stò". Amedeo Bottaro rompe il silenzio
Trani, é il momento di ripartire: domenica 26 aprile il primo comizio di Giacomo Marinaro
21 aprile 2026 Trani, é il momento di ripartire: domenica 26 aprile il primo comizio di Giacomo Marinaro
“Palcondicio” al Teatro Mimesis: quando il teatro diventa specchio ironico delle nostre relazioni
21 aprile 2026 “Palcondicio” al Teatro Mimesis: quando il teatro diventa specchio ironico delle nostre relazioni
Elezioni Amministrative Trani 2026: Rosa Uva presenta la sua candidatura con la lista "Prossimamente " a sostegno di Giacomo Marinaro Sindaco
21 aprile 2026 Elezioni Amministrative Trani 2026: Rosa Uva presenta la sua candidatura con la lista "Prossimamente" a sostegno di Giacomo Marinaro Sindaco
Mauro di Martino: da Trani a Seoul in corsa
21 aprile 2026 Mauro di Martino: da Trani a Seoul in corsa
Il futuro del commercio nella Bat, a Trani una giornata di studio e confronto promossa dal Duc
21 aprile 2026 Il futuro del commercio nella Bat, a Trani una giornata di studio e confronto promossa dal Duc
Trani, Ferri replica a Decaro: “Il mare deve essere davvero di tutti, non solo a parole”
21 aprile 2026 Trani, Ferri replica a Decaro: “Il mare deve essere davvero di tutti, non solo a parole”
Trani a chi ama: parte la campagna di Fratelli d'Italia per le Amministrative
21 aprile 2026 Trani a chi ama: parte la campagna di Fratelli d'Italia per le Amministrative
Trani | Elezioni amministrative 2026: dalla propaganda agli stop finali, tutte le regole della Prefettura BAT
21 aprile 2026 Trani | Elezioni amministrative 2026: dalla propaganda agli stop finali, tutte le regole della Prefettura BAT
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.