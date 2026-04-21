GiocaMath 2026, trionfa il talento: sul podio anche la tranese Carlotta Troiani nella finale nazionale di Salerno

Si è svolta sabato scorso la Finale Nazionale delle gare di matematica GiocaMath 2026, organizzata dall'APS IN.FOR.DIDA. in collaborazione con l'Associazione Nessuno e Centomila, con il sostegno del Comune di Salerno. La manifestazione ha fatto registrare numeri straordinari: oltre 20.000 alunni e studenti, provenienti da tutto il territorio nazionale, hanno preso parte all'edizione 2026 di GiocaMath, la competizione di matematica che ogni anno coinvolge migliaia di giovani partecipanti, promuovendo logica, talento e sana competizione. Nell'edizione 2026 c'è stato un aumento esponenziale del numero dei partecipanti, infatti, dopo una prima selezione d'istituto è stato necessario effettuare una successiva selezione online da cui sono risultati 300 finalisti ammessi alla prova conclusiva in presenza nella città di Salerno. Le finali che hanno riguardato le classi quarte della scuola primaria e le classi prime della scuola secondaria di primo grado, si sono svolte nella mattinata presso l'Istituto Comprensivo "Medaglie d'Oro", dove i partecipanti si sono cimentati in prove di matematica e logica. Nel pomeriggio il Teatro Augusteo ha ospitato la cerimonia di premiazione che, condotta dalla Prof.ssa Eleonora Piccolo, si è aperta con i saluti dell'Assessore uscente alla Pubblica Istruzione Gaetana Falcone. Erano presenti studenti, famiglie, dirigenti scolastici e docenti provenienti da numerose regioni italiane. Dopo i saluti istituzionale è intervenuto il Presidente dell'APS IN.FOR.DIDA Prof. Michele Baldi, che ha omaggiato tutti i partecipanti con le Carte Magiche, strumento educativo pensato per avvicinare i ragazzi alle regole matematiche attraverso il gioco e la magia. Sul palco per le premiazioni anche il Prof. Giovanni Maci, componente del comitato scientifico delle gare. In platea presente la Prof.ssa Maria Rosa Petolicchio, insegnante di matematica e scienze del programma televisivo Il Collegio (RAI2). Nel corso della manifestazione sono state consegnate targhe di riconoscimento a scuole, enti e personalità che hanno collaborato alla riuscita dell'iniziativa: al Dott. Emilio Costabile, Dirigente dell'I.C. Medaglie d'Oro, sede delle prove finali; alla Prof.ssa Concetta Saviello, Dirigente dell'IPSEOA di Salerno; alla Dott.ssa Rosa Coppola, in rappresentanza di Ester Cherri, Presidente dell'APS Salvatore Calderazzo "I Buoni Maestri"; a Nicola Cortegiano, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Made in World scarl; al Dott. Raffaele Esposito, Presidente della Confesercenti Provinciale Salerno. Una grande emozione ha suscitato la proclamazione dei vincitori che ha visto la consegna delle coppe ai primi classificati e delle medaglie dal 4° al 33° posto, suddivise in oro, argento e bronzo. I primi tre classificati delle classi quarte della scuola primaria: 1° posto – Truncellito Giuseppe Francesco (Nova Siri) 2° posto – Zitoli Nicola (Corato) 3° posto – Miselli Davide (Castelnuovo Rangone). I primi tre classificati delle classi prime delle scuole secondarie di primo grado: 1° posto – Torricelli Francesco (Castelnuovo Rangone) - 2° posto –- 3° posto – Di Giorgio Lorenzo (Cava de' Tirreni). Durante la cerimonia di premiazione, sono stati regalati con sorteggio 20 copie del libro "Problemi: dalla comprensione del testo alla soluzione" scritto dal Prof.Michele Baldi, edito dalla 1886 Publishing. GiocaMath si conferma tra le manifestazioni con maggior partecipazione a livello nazionale, capace di valorizzare il talento matematico e promuovere una cultura positiva dello studio. Appuntamento al 2027 con una nuova edizione ancora più ricca di entusiasmo, sfide e matematica in gioco.