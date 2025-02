La giovane scrittrice Valeria Pasquarelli presenta il suo libro "È festa a valle"

Domenica 2 marzo 2025 alle ore 17.30, il ristorante Fefino di Trani ospiterà la presentazione del libro È festa a valle di Valeria Pasquarelli, conper tutti gli interessati. L'evento, a cura di Paolo Andrea Pasquetti, offrirà un'occasione unica per scoprire la prima pubblicazione dell'autrice, che collabora come articolista con il blog @radurapoetica, un noto spazio dedicato alla divulgazione poetica e all'arte in generale.Durante l'incontro, l'autrice leggerà alcuni testi tratti dal suo libro, permettendo al pubblico di immergersi nelle sue parole e di apprezzare il potere curativo della poesia. Il libro, che esplora temi di riflessione e di emozione, rappresenta un importante traguardo per Valeria Pasquarelli e sarà l'occasione per i lettori di scoprire una voce autentica nel panorama poetico contemporaneo.La presentazione, che si terrà in un ambiente conviviale e accogliente, sarà un momento speciale di condivisione e conoscenza, dove il pubblico avrà la possibilità di entrare in contatto con l'autrice e con il suo lavoro. Un evento imperdibile per gli amanti della poesia e per chi desidera riflettere sul potere della parola come strumento di cura e connessione.