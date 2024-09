Il tranese Domenico Corraro riceve il premio " La migliore Italia"

Il tranese Domenico Corraro, dirigente sindacale Unsic, ha ricevuto il premio "La Migliore Italia", promosso dal Centro studi Riva Destra, storico primo circolo di Alleanza Nazionale. I premi assegnati nei giorni scorsi a Trani sono stati designati dalla giuria presieduta dalla dott.ssa Sandra Amato e sono stati consegnati da Laura Marsilio, Federica Nobilio e Raimondo Lima della Direzione Nazionale di FdI.«Innanzitutto vorrei ringraziare tutto il comitato tecnico scientifico per avermi invitato e per avermi omaggiato con questa premiazione. Una premiazione che per me - continua il Dott. Domenico Corraro - vuole essere più un incoraggiamento. Non solo per me, ma per tutti i miei coetanei perché per noi giovani, oggi, entrare a far parte nel mondo del lavoro non è così semplice come si possa pensare, soprattutto per una serie di avvenimenti che si sono susseguiti nel corso degli anni.Ci tengo ad evidenziare - continua il Dott. Domenico Corraro - come nel corso degli anni il nostro ufficio pur nascendo come un sindacato ha ampliato i campi di intervento al fine di tutelare una moltitudine di cittadini, infatti ogni giorno cerchiamo di realizzare una struttura organizzativa composta da vari professionisti che possa migliorare la qualità dei servizi da noi offerti ai nostri clienti.Ad oggi io e tutti coloro che collaborano con il mio ufficio cerchiamo di fare il massimo per garantire ascolto e soluzioni e sono molto orgoglioso di questo. Pertanto vorrei ringraziare tutti i professionisti e collaboratori che hanno creduto in me e nel progetto fin da quando eravamo solo una piccola realtà».L'esperienza del dott. Domenico Corraro è l'esempio di come l'impegno, la determinazione e la costanza, siano elementi fondamentali per poter raggiungere dei grandi obbiettivi e che nonostante la giovanissima età nulla è impossibile, il resto dipende da noi.