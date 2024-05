DesTEENazione, i ragazzi di Trani e Bisceglie raccontano i loro desideri

Iniziativa dell'Ambito Sociale: si ascoltano i giovani per una progettualità nazionale. Questionari on line per studenti di medie e superiori

L'Ambito Territoriale Sociale di Trani – Bisceglie intende candidare la propria progettualità sull'Avviso pubblico DesTEENazione - Desideri in azione, da finanziare a valere sulle risorse del Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-2027, approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto Direttoriale n. 69 del 21 marzo 2024.L'Avviso si rivolge agli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) di tutta Italia e prevede la costituzione di Spazi multifunzionali di esperienza per adolescenti sul territorio nazionale per l'erogazione di servizi integrati volti a promuovere, nei ragazzi e nelle ragazze, l'autonomia, la capacità di agire nei propri contesti di vita, la partecipazione e l'inclusione sociale. In Puglia saranno finanziati solo 5 Spazi Multifunzionali.Il progetto avrà lo scopo di favorire la partecipazione, lo sviluppo delle potenzialità, l'integrazione, l'inclusione sociale, il contrasto alla dispersione scolastica e la valorizzazione delle competenze affettive e relazionali dei preadolescenti e degli adolescenti che risiedono nel proprio territorio. Per farlo, si è deciso di ascoltare le opinioni dei ragazzi e delle ragazze delle due città, coinvolgendoli nei processi decisionali che li riguardano, assicurando ascolto e partecipazione sin dalla prima fase di progettazione.Nelle scuole elementari delle città di Trani e Bisceglie da oggi è in corso la somministrazione di una scheda attraverso cui bambine e bambini delle IV e V potranno raccontare i propri desideri. Ai ragazzi e alle ragazze delle scuole medie e superiori delle due città sarà chiesto di esprimere ciò che pensano su argomenti ed interventi indicati nell'Avviso Pubblico, scegliendo tra più risposte a una serie di domande a disposizione al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoClwHMu-bxVMPONqY1lBQNqXTFa41ZuJv7cqqEtI6o9omBQ/viewform.La consultazione si svolgerà fino a giovedì 18 maggio 2024.