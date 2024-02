Verso le elezioni europee, il voto per gli studenti tranesi fuorisede

Si avvicinano sempre più le Elezioni Europee dei prossimi 8 e 9 giugno però, in Italia, non tutti potranno esercitare il diritto di voto. In effetti, si calcola che in Italia circa 5 milioni di persone tra studenti e lavoratori sono "fuorisede", cioè abitano in una località differente da quella di residenza. Contestualmente l'Italia è l'unico grande paese dell'Unione Europea a non consentire il voto fuorisede. Oltre a lei nell'UE solo Cipro e Malta, isole di piccole dimensioni ove il problema non si verifica. Nessun governo sinora, da destra a sinistra, è riuscito a far approvare una legge, nonostante nessuna forza politica si dichiari contraria.Tuttavia, nelle scorse settimane qualcosa si è mosso. Diverse associazioni si sono mobilitate affinché la legge per il voto fuorisede approvata dalla Camera e poi ferma per sette mesi al Senato venisse presa in esame con tempestività. Nella stessa direzione si sono attivati anche alcuni Consigli Regionali, come quello della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, con delle mozioni rivolte al Parlamento. Persino i mass media hanno iniziato a trattare il tema, sinora per lo più trascurato o trattato con sufficienza.I risultati sono finalmente arrivati: nella giornata di ieri 22 febbraio in Commissione Affari costituzionali al Senato è stato approvato all'unanimità un emendamento per consentire il voto fuorisede alle prossime Elezioni Europee. Si tratta di una misura parziale che, purtroppo, per ora coinvolge solo gli studenti e non coloro che non vivono nel luogo di residenza per ragioni di lavoro e di cura. Al contempo è comunque un primo passo che consentirà all'Italia di adeguarsi agli standard degli altri Stati Europei.La Sezione di Trani Movimento Federalista Europeo continuerà a monitorare la situazione, nel caso in cui dovessero esserci modifiche o novità. Al tempo stesso, consapevole che sono molti i tranesi che per ragioni di studio attualmente vivono altrove, si rende disponibile a fornire qualsiasi indicazione utile affinché costoro possano esercitare il proprio diritto di voto, a prescindere dalla residenza.Per rimanere aggiornati o richiedere informazioni è possibile contattare il segretario o il tesoriere o uno qualsiasi dei membri del Direttivo tranese. Si può fare riferimento al seguente cell 3404168022 o ai seguenti link:https://www.instagram.com/mfetrani/;https://www.facebook.com/MovimentoFederalistaEuropeoTrani.