Porta Nova Cultura: dal 23 al 26 novembre quattro giorni di narrazioni, formazione, spettacolo e riflessioni a Trani

Hub Porta Nova è un'esperienza unica per la città. Nato per essere un luogo di interscambio di culture e vissuti, un porto-residenza temporanea di artisti, innovatori e innovatrici sociali, nomadi digitali, in attesa della ristrutturazione della sede definitiva, il palazzo settecentesco di via Nigrò, si è fatto esso stesso hub nomade nella città, creando arte formazione ed eventi in tutti i luoghi che lo accolgono.Dopo la leggerezza densa di riflessioni di Sound Food & Comedy, il nostro Hub apre dal 23 novembre agli approfondimenti di Porta Nova Cultura. Fino al 26 novembre i nostri spazi itineranti per la città si animeranno di suggestioni sceniche, eventi formativi, esperienze poetiche.Dal Gandhi siciliano Danilo Dolci, alla quotidianità palestinese di Suad Amiri passando per la lotta a tutte le discriminazioni di genere in occasione della Giornata internazionale contro la violenza di genere del 25, fino al consueto cinema del giovedì e ad incontri formativi su turismo sostenibile e cooperative di comunità: un programma denso e variegato per tutti i gusti e tutti gli interessi.Ogni evento, come da programma che segue, sarà ad ingresso libero con sottoscrizione in favore di Porta Nova Cultura; il laboratorio urbano della domenica 26 è a numero chiuso, con prenotazione e costa 10 euro a persona.PROGRAMMAgiovedì 23 novembreAuditorium San Luigi ore 20.30#cinemaCINEMA DI COMUNITA'Proiezioni di un film della rassegna "Un mondo migliore"venerdì 24 novembreAuditorium San Luigi dalle ore 9.00#formazioneTURISMO SOSTENIBILE E CERTIFICAZIONI AMBIENTALIcon Roberto Mazzà (Data Analyst Vivilitalia)interventi in remoto di Paola Fagioli (Direttrice Legambiente Emilia-Romagna) e Viviana Rizzuto (Presidente dell'Ecomuseo di Sciacca)Auditorium San Luigi ore 20.30#spettacoloDIGIUNANDO DAVANTI AL MAREun progetto di Giuseppe Semeraro dedicato a Danilo Dolciregia Fabrizio Saccomannodrammaturgia Francesco Niccolinicon Giuseppe Semerarovincitore Premio Museo Cervi 202o, Teatro per la memoriae Premio Ermo Colle 2022sabato 25 novembre - giornata internazionale contro la violenza sulle donneAuditorium San Luigi ore 18.30In collaborazione con Wonder#libriCOM'È L'ACQUA?di Maria Anna Di Gioiapubblicato da Settenove«Due pesci che nuotano incontrano un pesce anziano che va nella direzione opposta, fa un cenno di saluto e dice: "Salve, ragazzi. Com'è l'acqua?". I due pesci giovani nuotano un altro po', poi uno guarda l'altro e fa "Che cavolo è l'acqua?"».(Questa è l'acqua - David Foster Wallace)Nelle scuole italiane i percorsi di sensibilizzazione contro la violenza e la discriminazione di genere occupano principalmente il periodo attorno alla Giornata internazionale del 25 di novembre, ma il sessismo si esprime in ogni ambito della vita quotidiana, ogni giorno dell'anno.Il volume è pensato per strutturare un percorso in classe sul tema della violenza di genere a partire da un calendario di Giornate e ricorrenze note: la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l'Epifania, San Valentino, la Giornata internazionale della donna, la Festa del papà, la Festa della mamma e la Giornata mondiale contro l'omobitransfobia.Un itinerario di conoscenze e pratiche per la scuola secondaria di secondo grado, che copre i dieci mesi del calendario scolastico, con testi teorici e attività laboratoriali da integrare alla didattica quotidiana. Per riflettere con ragazze e ragazzi su stereotipi, conflitti e dinamiche di potere partendo dalla riflessione sulle manipolazioni culturali che ruotano attorno alle festività più popolari.Auditorium San Luigi ore 20.30#spettacoloMALDORIENTEliberamente ispirato ai romanzi di Suad Amirydi e con Serena Gattiproduzione: Azulteatrodomenica 26 novembreCasa del fare assieme ore 10.30#formazioneFORMAZIONE SULLE COOPERATIVE DI COMUNITA'con Carmelo Rollo (Presidente della Legacoop Puglia e Vice presidente della Legacoop Nazionale con delega all'Innovazione e al Mezzogiorno)Da Piazza Mazzini ore 15#laboratorioESPERIENZE POETICHE QUOTIDIANE SUL MARGINE E SUL CONFINELaboratorio urbanoA cura di Patrizia MenichelliIl laboratorio urbano di arte e poetica sensoriale prevede una passeggiata con una serie di esercizi sullo sguardo e di ascolto sensibile. Il nostro tema sarà rintracciare i confini e i margini fuori e dentro di noi.Per massimo 16 partecipanti, prezzo 10€prenotazione al numero 328.6173591Absentium ore 18.30#spettacoloT-FRAMEprogetto del Collettivo Socrates, libero assembramento di attori e scrittori.con Pietro Naglieri e Stefano Bruno RicchiutiScatti famosi e meno famosi. Istantanee emblematiche, enigmatiche, evocative. Un attore e un musicista. Uno scrigno di fotografie. Ogni scatto una porzione di mondo spiata attraverso il buco della serratura. Il pubblico sceglie l'immagine e gli artisti, in punta di musica e racconto, le danno vita. Lo spettacolo è la costola pugliese di un progetto ideato e realizzato dal Collettivo Socrates, un libero assembramento di attori, scrittori e intellettuali che da anni, senza regole, si riuniscono a Roma intorno a simposi di libera arte. "T-Frame – La storia in una foto" nasce durante il primo lock-down in incontri via web. Vengono prodotti quasi 70 racconti fotografici. L'edizione pugliese ne presenta 10.