Giulia è tornata a casa!

Giulia Cerfeda è tornata a casa in serata e sta bene. A confermarlo i familiari della giovane che assicurano anche sulle sue buone condizioni di salute. Ringraziano, infine, quanti si sono adoperati nelle ricerche.Ore di apprensione per una famiglia di Trani per la scomparsa di una ragazza,, che si è allontanata da casa questa mattina e non vi ha fatto più ritorno.A lanciare l'allarme sui vari gruppi social locali sono gli stessidella giovane che scrivono: «È sparita Giulia Cerfeda, per favore se la vedete chiamateci». Ed ancora: «Ultimo avvistamento stamattina. Chiunque abbia visto questa ragazza è pregato di contattarci il prima possibile».Al momento non sono note le motivazioni che avrebbero spinto la giovane ad allontanarsi.