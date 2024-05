Il futuro che vorrei, aperte le votazioni sui social per decretare i vincitori del contest

Il contest Il Futuro che vorrei si avvicina alle battute finali con il voto online aperto ancora per pochi giorni sulla pagina Instagram ufficiale @ilfuturoche vorrei_trani che decreterà i contenuti più apprezzati a suon di like. Grande partecipazione da parte degli studenti degli istituti superiori di Trani che hanno espresso il proprio punto di vista sulla città ideale, tema ampiamente trattato rispetto a giovani e sentimenti, utilizzando la creatività sui social soprattutto attraverso i reel, tra gli strumenti più utilizzati per i contenuti instagram.Un fermento che ha confermato la validità del progetto voluto dall'Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Trani che darà agli studenti la possibilità di vincere un viaggio a Roma e di avvicinare i più giovani alle dinamiche di Palazzo di città, fornendo nuovi spunti e punti di vista differenti.Ancora pochi giorni dunque per decretare i finalisti che verranno premiati durante il grande evento finale, la cui data verrà definita nei prossimi giorni, con una giuria tecnica che presenterà i due video finalisti e il gran finale con una votazione pubblica e istantanea per annunciare i vincitori, due per ciascun istituto.