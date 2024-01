Aperte le candidature per il servizio civile nel Movimento Cristiano Lavoratori

Tutti i giovani tra i 18 e i 28 anni compiuti possono partecipare al Servizio Civile: sono aperte le candidature per i progetti del Movimento Cristiano Lavoratori (a Trani la sezione è in via de Robertis, 74). Per presentare la domanda vai su http://domandeonline.servizio-civile.it. Il termine ultimo per la presentazione della domanda, è fissato entro le ore 14:00 del 15 febbraio 2024.