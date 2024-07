La boutique Nugnes ospita la collezione autunno-inverno Diesel 2024

Nugnes, nota boutique di Trani in Corso Vittorio Emanuele 189, ha ospitato un cocktail party esclusivo per presentare la collezione Autunno-Inverno 2024 di Diesel.Diesel, fondata nel 1978 da Renzo Rosso, si è affermata come un marchio di lifestyle innovativo e leader nella moda premium, offrendo un'alternativa al mercato del lusso tradizionale. La visione del brand, guidata dal direttore creativo Glenn Martens, continua a ridefinire il concetto di lusso accessibile, scrivendo una nuova grammatica per la democratizzazione della moda e proponendo capi che combinano stile urbano e raffinatezza senza compromessi.Durante l'evento, gli ospiti hanno avuto l'opportunità di ammirare le due vetrine e le due sale dedicate alla nuova collezione Autunno-Inverno 2024 di Diesel e scoprire una selezione di nuovi capi di abbigliamento e accessori che si distinguono per il mix di urban style, dettagli sofisticati e materiali di alta qualità che riflettono l'essenza di un marchio che non ha mai temuto di osare e di distinguersi, definendosi "alternative to luxury".La partnership con Hagakure ha aggiunto un ulteriore tocco, offrendo ai partecipanti al cocktail party l'opportunità di degustare drink "fusion" mentre esploravano le ultime tendenze della moda. L'evento è stato arricchito dalla presenza di Marcellina Di Chio, la pr di origini tranesi ma milanese di adozione, connettrice tra le due culture, che ha contribuito a creare un'atmosfera ricca di ispirazione e creatività, anche nelle sue vesti da dj.Un evento esclusivo, quello di ieri 26 luglio, che ha consentito agli ospiti di immergersi nel mondo Diesel e scoprire le novità della collezione Autunno-Inverno 2024.