Nugnes e Zimmermann firmano a Trani un racconto d’estate

Nugnes presenta il nuovo pop-up realizzato in collaborazione con ZIMMERMANN, maison australiana simbolo di una femminilità sofisticata, romantica e libera.Pensato come un racconto visivo dedicato all'estate, il progetto prende forma nella boutique Nugnes di Trani attraverso un allestimento che unisce moda, interior design e atmosfera. Il linguaggio ZIMMERMANN entra in dialogo con l'identità mediterranea della boutique: texture naturali, lini drappeggiati, finiture artigianali e una palette calda e luminosa costruiscono una mise en scène sospesa, elegante e avvolgente, ispirata all'immaginario del resort living.L'ambiente evoca la leggerezza di una fuga estiva e racconta l'universo del brand attraverso un equilibrio di morbidezza e carattere. Volumi ariosi, dettagli curati e riferimenti al mondo dell'arte definiscono uno spazio immersivo in cui la collezione si inserisce con naturalezza. Ad arricchire il percorso sono le opere delle artiste aborigene australiane Mary Rowlands e Beverly Rogers, che aggiungono profondità culturale all'allestimento e richiamano le radici australiane della maison.In questo contesto prende vita la collezione Spring Summer 2026: silhouette fluide, lavorazioni delicate e tonalità vibranti delineano un guardaroba pensato per una femminilità libera, espressiva e contemporanea.L'allestimento coinvolge una vetrina dedicata, visibile per due settimane, una stanza interna donna e la terrazza Nugnes, allestite fino al primo agosto. Il progetto si sviluppa come un percorso fluido, pensato per restituire l'immaginario di ZIMMERMANN in una dimensione accogliente, elegante e profondamente estiva.L'apertura del pop-up è stata celebrata il 5 giugno con un momento dedicato alla community Nugnes, invitata a scoprire il progetto e a condividere un drink in terrazza. Un secondo appuntamento è previsto per il 19 giugno, con il supporto di Hagakure, partner dell'iniziativa.Con questa collaborazione, Nugnes conferma la propria visione del retail contemporaneo: uno spazio vivo e curatoriale, capace di accogliere brand internazionali e di trasformarli in racconti coerenti con il luogo, la stagione e il proprio immaginario.Il pop-up Zimmermann sarà visitabile fino al primo agosto presso Nugnes, a Trani