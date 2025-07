Nugnes acquisisce Mimma Ninni: nuova era per il lusso a Bari

Nugnes, storico nome d'eccellenza nel retail di moda di alta gamma, è lieto di annunciare l'acquisizione di Mimma Ninni, iconica insegna di Bari che da oltre trent'anni rappresenta un punto di riferimento per lo stile e la raffinatezza nel Sud Italia, subentrando alla guida delle tre esclusive sedi di via Putignani 26, via Putignani 45 e di via Melo da Bari 91.



Con questa operazione, Nugnes non solo amplia la propria presenza geografica nel cuore della Puglia, ma abbraccia una storia imprenditoriale straordinaria. Mimma Ninni, fondata e guidata con passione, intuizione e competenza dalla sua omonima fondatrice, ha saputo costruire nel tempo un'identità unica, riconosciuta per la sua selezione sofisticata, il rapporto autentico con la clientela e un'eleganza discreta ma sempre contemporanea.



«Siamo onorati - dichiara Beppe Nugnes - di poter raccogliere il testimone di un nome come Mimma Ninni. Vogliamo ringraziarla di cuore per il suo lavoro eccezionale, per la visione con cui ha portato avanti la boutique e per aver contribuito a diffondere una cultura della moda fondata sulla qualità e sull'accoglienza. Il suo contributo resterà per noi un faro e una costante fonte d'ispirazione».



L'arrivo di Nugnes a Bari rappresenta una nuova tappa nel percorso evolutivo dell'azienda, che da oltre un secolo coniuga eleganza sartoriale, ospitalità e cultura contemporanea. Ma è anche un tassello fondamentale in una visione più ampia: diventare il punto di riferimento del luxury lifestyle nel bacino del Mediterraneo, un crocevia naturale di culture, ispirazioni e bellezza.



«Bari - evidenzia Beppe Nugnes - è uno dei più importanti punti di riferimento nel Mediterraneo. L'arrivo in città rappresenta per noi una pietra miliare che cercavamo da anni e al contempo un punto di arrivo e di partenza dello sviluppo della nostra realtà e del brand NUGNES».



A Trani, Nugnes e Palazzo Pugliese rappresentano un polo culturale che regala esperienze ed emozioni. Le sue stanze ospitano eventi, collaborazioni e progetti speciali con brand internazionali, mentre le vetrine dialogano con il territorio attraverso racconti visivi che intrecciano moda, arte e lifestyle.



Nugnes espande questo modello culturale traghettandolo in un nuovo Palazzo: un nuovo spazio – fisico e simbolico – dove immaginazione, ricerca ed eleganza si estenderanno verso un pubblico più ampio, nel cuore di una città viva, cosmopolita e profondamente mediterranea.



Guidata da un'ispirazione che affonda le radici nell'idea di meraviglia, Nugnes oggi si presenta come una vera e propria fabbrica dello stupore: un ecosistema di moda, cultura, arte, esperienze ed emozioni che si estende ben oltre il concetto tradizionale di boutique.



Bari, con la sua storia millenaria, la sua energia contemporanea e la sua posizione strategica, si inserisce perfettamente in questo racconto. I nuovi store saranno luoghi di incontro tra tradizione e avanguardia, tra la cultura del bello e la ricerca continua dell'eccellenza, offrendo un'esperienza d'acquisto sofisticata ma calorosa, internazionale ma profondamente mediterranea.



«Entriamo in questa nuova città con rispetto, entusiasmo e ambizione, con l'obiettivo di dare lustro ad un'eredità preziosa, proiettandola verso il futuro, offrendo un'esperienza sempre più coinvolgente, distintiva e globale - chiosa Beppe Nugnes».



«Ho iniziato questo percorso più di trent'anni fa - sottolinea Mimma Ninni -, con il desiderio di portare bellezza, stile e cura nel cuore di Bari. È stato un viaggio straordinario, fatto di passione, relazioni autentiche e continua ricerca. Oggi sento che è il momento giusto per passare il testimone, e sono felice di poterlo fare con una realtà come Nugnes, che condivide i valori in cui ho sempre creduto: qualità, visione, cultura del dettaglio. Sapere che questa storia continuerà a vivere – sebbene sotto nuove vesti - evolvendosi con intelligenza e rispetto, è per me motivo di grande orgoglio e serenità».



Il team Nugnes è pronto ad accogliere la clientela con la dedizione e l'attenzione che da sempre ne contraddistinguono l'identità. L'imminente cambio di insegna delle sedi "Ninni" a Bari sancisce l'inizio di un nuovo capitolo in continuità con la storia che lo ha preceduto: un testimone che Nugnes raccoglie con gratitudine, slancio ed entusiasmo aprendosi fin da subito a nuove possibilità, orizzonti e visioni.



Una nuova firma, dunque, ma con la stessa voglia di meravigliare, innovare e custodire la cultura del bello