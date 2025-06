Moda e solidarietà al tramonto: sabato  in riva al mare, il Charity show per Arges

Sabato 14 giugno alle ore 19 il Lido dello Sporting club di Trani (lungomare C.Colombo) è il luogo scelto lo per un appuntamento prezioso all'insegna della moda e della solidarietà, per sostenere ARGES, l'associazione ODV che si occupa di cure palliative domiciliari gratuite per pazienti in fase avanzata della malattia. Torna così il Charity Show organizzato da Alberto Corallo, con il sostegno della F.I.D.A.P.A. Sezione di Trani, patrocinato dal Comune di Trani, dalla Provincia BAT e dalla Regione Puglia. Per questa nuova edizione, la cornice scelta per la sfilata è il Lido dello Sporting Club di Trani e il tema scelto, mai casuale, anzi sempre profondamente legato all'attualità, è "People": "Uno stato d'animo, ci spiega Alberto Corallo, una dimensione spazio-temporale che rappresenta un modo di essere che profuma di aggregazione, condivisione e armonia realizzate attraverso l'eleganza e la capacità di vivere la bellezza in empatia con il prossimo, la capacità di emozionarsi, di creare apertura e accoglienza". Come sempre la sfilata costituirà un modo per contribuire alla causa di Arges attraverso l'acquisto di piantine fiorite che sono messe a disposizione dalle volontarie dell'associazione. "La partecipazione e l'adesione di istituzioni, associazioni e privati alle attività di Arges infonde sempre nuova linfa alla nostra azione, sottolinea il dottor Enzo Falco, dandoci il senso di quanto la comunità tranese sia legata a doppio filo con l'associazione e l'impegno che da anni porta con sè". Il concept di questa edizione del Charity Show, "People", vuole dunque esprimere libertà creativa e, allo stesso tempo, contaminazione sottolineando ancora una volta come il mondo della moda possa costituire uno strumento preziosissimo per diffondere lo spirito di solidarietà. "La contaminazione degli stili, l'abbigliamento che si fa versatile e trasformista, i capi che cambiano funzione, le donne che sfileranno, che, come al solito, saranno diverse per età, taglie, personalità e professione, non sono altro che il simbolo di un dialogo tra generazioni e tra culture che dà modo a chiunque di trovare il proprio modo di essere nella comunità umana", aggiunge Corallo . Del resto, la scelta di una sfilata in riva al mare, nel lido storico dello Sporting Club Trani, costituisce anche il simbolo della storia stessa della città: sin dall'antichità, ponte tra Oriente e Occidente, luogo ecumenico d'incontro tra religioni, culture, civiltà, e centro di scambi commerciali e artistici. La sfilata sarà introdotta da Stefania De Toma e Gianni de Iuliis.