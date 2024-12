Trani Hair Festival: bellezza e solidarietà per una nobile causa

Lo scorso 1° dicembre, presso l'auditorium Mons. Pichierri della chiesa di San Magno a Trani, si è tenuta la prima edizione del "Trani Hair Festival", un evento di moda e bellezza con finalità benefiche. L'iniziativa, organizzata dall'associazione "Parrucchieri in scena", ha avuto l'obiettivo di raccogliere fondi per supportare le famiglie di ragazzi con disturbo dello spettro autistico."La nostra sfilata si propone di offrire un supporto tangibile – ha spiegato Mauro Rigante, presidente dell'associazione – poiché molti di questi ragazzi affrontano difficoltà significative nell'accesso alle terapie." L'evento, patrocinato dal progetto Trani Autism Friendly, è stato accompagnato da una raccolta fondi già in corso presso i saloni di bellezza aderenti. Inoltre, vorremmo avviare un progetto di inclusione formativa e lavorativa per i giovani nello spettro dell'autismo interessati a intraprendere la nostra professione, promuovendo opportunità concrete di crescita e autonomia.La serata ha visto la partecipazione di 14 saloni di parrucchieri: Bellessere di Mauro Rigante e Davide Quacquarelli.-Maison Paradiso di Mara Paradiso-Dorita Parrucchiera di Dorita festa-Cristina Termine-Global look di Guido dell'Oglio e Carlo Frisari-Isabella Ciraselli Hair colorist-Luigi Ciliento-Nicola Frigione-Nicola Zagaria-The gentleman br di Francescoarbe Granieri-Rossella Chietri-Laura Di Perna-Rossella Capogrosso-Arte Bellezza di Luigia di Bari, che hanno dato vita a spettacolari acconciature uomo-donna ispirate agli stili urban, elegante e sportivo. Bellezza e solidarietà sono state le parole chiave di un evento che ha celebrato la creatività in tutte le sue forme.Madrina della serata è stata Elena Brulli, presidente dell'associazione culturale Forme. Sul palco hanno sfilato anche i carabinieri di Trani, guidati dal colonnello Massimiliano Galasso, accompagnati dalle esibizioni di Stefano Scarpa (l'uomo bandiera), Angela Bini e Mariachiara Barracchia (cantanti).Tra le autorità presenti spiccavano l'assessore regionale Debora Ciliento, il vicesindaco di Trani Fabrizio Ferrante, e rappresentanti delle forze dell'ordine: Guardia di Finanza, polizia di Stato, e dell'Esercito Italiano il 9 Reggimento Fanteria di Trani...e il Battaglione Gestione Transito di BariL'evento ha lasciato il segno non solo per lo spettacolo, ma anche per il messaggio di inclusione, grazie alla collaborazione della cooperativa sociale Gli Aquiloni. Il Trani Hair Festival ha dimostrato come il talento e la solidarietà possano unirsi per fare la differenza, trasformando la creatività in un concreto supporto per chi è in difficoltà.Foto di Mattia Palumbo/Antonio Coscia.