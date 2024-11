I professionisti del futuro del fashion in Puglia passano dall’l’ITS Academy MI.TI Moda

Parlare di futuro attraverso gliil, la. Si è conclusa da poco la seconda edizione dell', la settimana della moda pugliese dove laha incontrato l'. Cinque tappe uniche, tra L, volte a portare la Puglia nel mondo attraverso sfilate, incontri con delegazioni di operatori esteri e momenti di alta formazione.Tra i partner dell'evento c'è l', che ha sede a Martina Franca, Casarano, Alessano, Taranto, Monteroni, Barletta. Si tratta di una fondazione che si propone di formare professionisti altamente specializzati nell'ambito tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero. Abbiamo intervistato il dottor, direttore generale dell'MI.TI Moda, per conoscere questa«L'Academy MI.TI. Moda ha l'obiettivo di. Figure professionali che devono essere adeguate alle nuove esigenze di un settore inLa nostra Fondazione ha al suo interno l'Università del Salento, centri di ricerca, enti di formazione professionale, istituzioni pubbliche, scuole, ma soprattutto aziende di produzione, con le quali c'è un costante dialogo per la progettazione e per la gestione di tutti i nostri percorsi formativi».«Nel corso dei primi tre anni di attività dell'ITS Academy MI.TI. Moda abbiamo formato. Con la prossima programmazione del biennio 2024-2026 ci poniamo l'obiettivo di formare modellisti e prototipisti di abbigliamento aper i costumi dello spettacolo, tecnici di produzione abbigliamento e calzatura nelle sedi di, tecnici di marketing e comunicazione del prodotto moda a Taranto e tecnici della sostenibilità nella nostra Academy di«La caratteristica principale dei nostri percorsi di istruzione tecnologica superiore risiede nel fatto che il costante rapporto con le aziende del settore moda garantisce un. In particolare, i nostri allievi svolgono il 40% delle ore formative all'interno delle aziende, che conoscono e formano i giovani al fine di inserirli, al termine dei percorsi di studio, all'interno del proprio organico».«Il settore moda sta vivendo un periodo di particolare difficoltà per svariati motivi. Disordini legati alla geopolitica, alla difficoltà di penetrazione nei tradizionali mercati di sbocco internazionali, il cambio di approccio dei consumatori finali di fronte al prodotto moda. Se a questo uniamo le enormi problematiche legate ai temi della sostenibilità ambientale, alla digitalizzazione dei processi e ad altre importanti criticità, si comprende bene il periodo di difficoltà dell'intero sistema. Una difficoltà sicuramente momentanea, ma talmente complessa che sta obbligando tutti gli attori del sistema a mettere in campo le giuste scelte e le dovute strategie per accelerare il ritorno alla normalità. La nostra Academy si inserisce in questo».«La Puglia è tra i principali protagonisti della produzione mondiale del prodotto moda, soprattutto nel campo del. C'è un grande fermento in merito alla nascita e alla crescita di numerosi brand, che stanno penetrando i mercati nazionali e internazionali. Quindi, nella nostra regione il sistema moda, nonostante questo periodo di difficoltà generale, sta vivendo un momento positivo, che richiede».