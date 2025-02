CPIA BAT "Gino Strada", corsi d formazione anche a Trani

Parte la seconda fase del Progetto "Facciamo Strada" - D.M. 19, aperte le candidature anche ai non iscritti al CPIA BAT "Gino Strada". Corsi disponibili in tutte le sedi. anche a Trani dove sono previsti tre corsi: 1) Pasticceria (38 ore), 2) Patentino fitofarmaci (20ore), 3) Servizi di pulizia (30ore).Il progetto Facciamo Strada si propone di affrontare il problema della dispersione scolastica e dell'inclusione sociale attraverso un intervento mirato a sostenere giovani e adulti in situazioni di vulnerabilità, con l'obiettivo di promuovere il loro reinserimento formativo e lavorativo. In particolare, il progetto si rivolge a studenti a rischio di abbandono scolastico, detenuti, migranti, e persone che hanno interrotto il percorso educativo, offrendo una seconda opportunità di crescita personale e professionale. Le attività progettuali prevedono percorsi di mentoring individuale, tutoraggio e orientamento di gruppo, e potenziamento delle competenze chiave. Ogni partecipante avrà accesso a un supporto formativo personalizzato, ideato per rafforzare la motivazione, incrementare le capacità di apprendimento e fornire gli strumenti necessari per superare le difficoltà scolastiche e lavorative. I percorsi di mentoring includeranno laboratori pratici e sessioni di coaching motivazionale, accompagnando gli studenti nella pianificazione del loro futuro formativo e professionale.Un aspetto centrale del progetto è il coinvolgimento delle famiglie e delle comunità locali, attraverso sessioni di orientamento che mirano a creare una rete di supporto intorno agli studenti. Gli incontri con le famiglie aiuteranno a sensibilizzare e coinvolgere i nuclei familiari nel percorso di apprendimento, promuovendo la cooperazione tra scuola e comunità. Le competenze chiave degli studenti saranno sviluppate attraverso attività laboratoriali pratiche, con particolare attenzione all'alfabetizzazione linguistica e digitale, alla capacità di collaborazione, e alla preparazione professionale. I percorsi offriranno, ad esempio, corsi di lingua italiana per migranti, laboratori di teatro, media education, e formazione professionale in settori quali cucina, agricoltura e manutenzione.Il progetto sarà realizzato con il contributo di enti pubblici e privati, tra cui scuole, servizi sociali e imprese, favorendo la costruzione di un sistema educativo inclusivo e flessibile. Il team operativo sarà composto da docenti, tutor ed esperti in ambito sociale e formativo, con un approccio multidisciplinare orientato a monitorare costantemente i progressi dei partecipanti e a progettare interventi formativi su misura. "Facciamo Strada" intende quindi dare vita a un percorso di crescita personale e collettiva, creando nuove opportunità di sviluppo e inclusione per tutti coloro che, per diversi motivi, hanno incontrato ostacoli nel loro cammino educativo e lavorativo.Qui di seguito il link per l'iscrizione da effettuarsi on line: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7TrazdBGQ9hIJbC4E6dGxpBYpPpWOTz_4WuEg99xVL7LEcg/viewform