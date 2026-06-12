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ARPAL PUGLIA | Oltre 900 persone da assumere nelle province di Bari, BAT, Foggia

Al via gli AGRI Job Days con oltre 70 aziende agroalimentari per quasi 400 posizioni. Opportunità anche nel settore ICT per gli iscritti al collocamento mirato

Trani - venerdì 12 giugno 2026 16.52 Comunicato Stampa
In aumento i posti di lavoro nelle province di Bari, BAT e Foggia. È questo l'andamento dei fabbisogni occupazionali delle aziende fotografato nel nuovo numero di WorkUP, il report bi-settimanale dedicato alle opportunità di lavoro delle tre province pugliesi, con 908 posizioni aperte dai Centri per l'impiego sui territori delle province di Bari, BAT e Foggia, oltre 200 in più rispetto al precedente monitoraggio. In vetta, il settore "Servizi ludico ricreativi, d'intrattenimento, artistici e sportivi" con 227 persone richieste, seguito da "Artigianato, Commercio, Vendite e Noleggio" (177) che esprimono insieme quasi la metà delle opportunità complessive, confermando una forte vivacità dei consumi e delle attività legate al tempo libero. Nel report risulta anche consolidato il dato legato a "Costruzioni, Impianti e Immobiliare" (132) che testimonia il dinamismo di questa area occupazionale.

Riflettori puntati su AGRI JOB Days, la recruiting week dedicata all'agroalimentare di ARPAL Puglia, organizzata e promossa dai Centri per l'impiego delle province di Bari, Bat e Foggia. Dal 15 al 19 giugno le aziende agroalimentari che partecipano all'iniziativa potranno incontrare i candidati pre-selezionati dagli operatori del servizio IDO dei Centri per l'impiego coinvolti in questa iniziativa. Al momento, sono ancora aperte 122 posizioni aperte, di cui 100 richieste da una nota azienda conserviera del foggiano. È possibile candidarsi alle offerte ancora attive qui:
https://sites.google.com/arpal.regione.puglia.it/agrijobdaysrecruitingweek/home. Tra le opportunità, si segnala anche la riapertura, fino al 30 giugno, delle liste di disponibilità rivolte ai settori del giornalismo, dell'agricoltura, dell'edilizia, della ristorazione e dei lavori di cura.

Nella sezione Collocamento mirato, si segnalano le offerte di lavoro della MERMEC STE con sede a Mola di Bari, azienda leader nelle tecnologie avanzate per la sicurezza e la digitalizzazione del trasporto ferroviario alle quali è possibile effettuare la candidatura a questo link: https://tinyurl.com/yu84scby. All'interno di WorkUP sono disponibili le proposte targate #mareAsinistra, dedicate alla strategia regionale della Regione Puglia per l'attrazione, la valorizzazione e il rientro dei talenti sul territorio. Su WorkUP è presente anche lo spazio rivolto alla mobilità in Europa con gli annunci di lavoro EURES, la rete europea dei servizi per l'impiego, selezionati dagli assistenti EURES Regione Puglia. Sono più di 140 le posizioni aperte in Europa segnalate nel report.

La sezione dedicata del report indirizza al portale EURES da cui è possibile avanzare le proprie candidature. WorkUP è consultabile al link https://www.calameo.com/accounts/7407171. Le offerte di lavoro pubblicate su WorkUP possono essere consultate integralmente su Lavoro per te Puglia, disponibile anche su Google Play e App Store. Ulteriori notizie e curiosità sul mondo ARPAL Puglia e dei Centri per l'impiego sono presenti sulla pagina Linkedin dedicata. I team IDO presenti nei Centri per l'impiego sono a disposizione con servizi dedicati per l'utenza e le aziende che cercano personale.
U.O. COORDINAMENTO SERVIZI IMPIEGO FOGGIA-BAT - email: comunicazione.bat@arpal.regione.puglia.it
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