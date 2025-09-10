SIAE assume: 25 posti disponibili. <span>Foto Credits </span>
Scuola e Lavoro

SIAE assume: 25 posti disponibili

Selezioni anche a Trani, Andria e Barletta. Scadenza il 31 ottobre

Trani - mercoledì 10 settembre 2025
La Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) ha indetto una selezione per l'assunzione di 11 accertatori e 14 tecnici musicali. Le figure ricercate, che opereranno su tutto il territorio nazionale, saranno incaricate di svolgere attività a tutela del diritto d'autore, in particolare per il censimento, il controllo e la registrazione informatica in locali pubblici, strutture e luoghi di spettacolo.

Le posizioni sono disponibili in diverse città italiane e le scadenze per la presentazione delle candidature variano in base alla sede di interesse, per la provincia BAT la data è quella del 31 ottobre (Trani Andria Barletta).

Per poter partecipare alla selezione, i candidati devono possedere i seguenti requisiti essenziali:
  • diploma di scuola superiore o laurea.
  • buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office;
  • possesso di uno smartphone personale;
  • disponibilità di un mezzo di trasporto (automobile o motoveicolo);
  • disponibilità lavorativa per un impegno minimo di due giorni a settimana (venerdì e sabato), con un orario che varia dalle 4 alle 8 ore giornaliere. È prevista la possibilità di un terzo giorno di impegno da concordare.
Ai candidati selezionati verranno offerte le seguenti condizioni lavorative:
  • un percorso di formazione professionale specifico;
  • contratto di lavoro a tempo determinato;
  • una retribuzione lorda oraria di 11 euro;
  • rimborso forfettario delle spese vive sostenute per l'espletamento dell'incarico.
Le domande di partecipazione devono essere inviate esclusivamente tramite il seguente link: https://www.siae.it/it/chi-siamo/lavora-con-noi/.
