Scuola e Lavoro
SIAE assume: 25 posti disponibili
Selezioni anche a Trani, Andria e Barletta. Scadenza il 31 ottobre
Trani - mercoledì 10 settembre 2025 6.26 Comunicato Stampa
La Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) ha indetto una selezione per l'assunzione di 11 accertatori e 14 tecnici musicali. Le figure ricercate, che opereranno su tutto il territorio nazionale, saranno incaricate di svolgere attività a tutela del diritto d'autore, in particolare per il censimento, il controllo e la registrazione informatica in locali pubblici, strutture e luoghi di spettacolo.
Le posizioni sono disponibili in diverse città italiane e le scadenze per la presentazione delle candidature variano in base alla sede di interesse, per la provincia BAT la data è quella del 31 ottobre (Trani Andria Barletta).
Per poter partecipare alla selezione, i candidati devono possedere i seguenti requisiti essenziali:
- diploma di scuola superiore o laurea.
- buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office;
- possesso di uno smartphone personale;
- disponibilità di un mezzo di trasporto (automobile o motoveicolo);
- disponibilità lavorativa per un impegno minimo di due giorni a settimana (venerdì e sabato), con un orario che varia dalle 4 alle 8 ore giornaliere. È prevista la possibilità di un terzo giorno di impegno da concordare.
- un percorso di formazione professionale specifico;
- contratto di lavoro a tempo determinato;
- una retribuzione lorda oraria di 11 euro;
- rimborso forfettario delle spese vive sostenute per l'espletamento dell'incarico.