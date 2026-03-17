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Scuola e Lavoro

Studenti protagonisti del futuro: a Montesilvano la Scuola di Formazione del MSAC

Tre giorni di formazione, confronto e partecipazione con oltre duemila studenti da tutta Italia

Trani - martedì 17 marzo 2026 13.23
Dal 13 al 15 marzo 2026 circa quaranta ragazzi della nostra diocesi hanno partecipato alla Scuola di Formazione Studenti (SFS), dal titolo HIGH HOPES, organizzata dal MSAC, il Movimento Studenti di Azione Cattolica. L'iniziativa si è svolta a Montesilvano e ha riunito oltre duemila studenti delle scuole secondarie di secondo grado provenienti da tutta Italia.

Il MSAC è una delle associazioni più rappresentative del FAST (Forum delle Associazioni Studentesche), organismo che dialoga direttamente con il Ministero dell'Istruzione e del Merito. L'obiettivo dell'associazione è contribuire alla costruzione della scuola del futuro partendo proprio dalle idee, dalle competenze e dal protagonismo degli studenti.

Durante i tre giorni di formazione i partecipanti hanno preso parte a diversi workshop dedicati allo sviluppo di sei soft skills ritenute fondamentali per la crescita personale e civica dei giovani: consapevolezza finanziaria, coscienza sociale, pensiero critico, cittadinanza attiva, intelligenza emotiva, competenze digitali e AI.

Accanto ai momenti formativi non sono mancate le attività ricreative del "Fuori Classe", spazi pensati per favorire il confronto informale e la creatività. Attraverso queste esperienze gli studenti hanno potuto immaginare una scuola diversa, "una scuola di vita e non solo di numeri e nozioni", sperimentando anche la metodologia utilizzata da Scuola Futura, la piattaforma ministeriale dedicata alla formazione dei docenti, adattata per l'occasione al lavoro con gli studenti.

L'evento è stato arricchito anche da incontri plenari con ospiti e testimoni. Tra questi gli Eugenio in via di gioia( band musicale), Arturo Mariani ( speaker motivazionale) , Silvia Boccardi( giornalista, autrice, presentatrice e producer), insieme a numerosi esperti che hanno guidato i laboratori e stimolato il dibattito sui temi affrontati.

Questi tre giorni hanno rappresentato anche un'occasione di incontro e condivisione: momenti di dialogo, amicizia e divertimento hanno permesso ai ragazzi di conoscersi, creare legami e tornare nelle proprie realtà con nuove idee e motivazioni per contribuire attivamente alla vita della scuola.
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