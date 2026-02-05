Diventare difensore civile: una nuova professione tra opportunità occupazionali e sviluppo sociale

, dalle orealle ore, presso, si terrà il convegno intitolato "Diventare Difensore Civile: ruolo, competenze e prospettive", nel quale verrà ufficialmente presentata la nuova figura professionale, riconosciuta ai sensi della Legge, che disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.La figura del Difensore Civile nasce da un progetto ideato e sviluppato da, (Associazione Professionale iscritta al Ministero delle Imprese e del Made in Italy), in partnership con, (Ente di Formazione accreditato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e proprietaria della piattaforma E-Learning Formazione), che ne hanno definito il profilo professionale, le competenze e il percorso formativo.Il convegno ha l'obiettivo di informare diplomati e laureati in cerca di prima occupazione, cittadini, consulenti e professionisti sulle competenze, funzioni e prospettive occupazionali del Difensore Civile, e gli scenari evolutivi derivanti dall'assistenza, tutela e supporto ai cittadini.Nel corso della giornata saranno mostrati nel dettaglio le funzioni del Difensore Civile, l'alveo giuridico entro il quale può operare, le prospettive professionali, i requisiti e il percorso formativo strutturato ed erogato dalla piattaforma.L'incontro rappresenta un'importante occasione di approfondimento su una professione emergente che, in un contesto sociale e lavorativo sempre più complesso, potrà rispondere alle crescenti esigenze di tutela e assistenza civile in tempi brevi, offrendo al tempo stesso nuove prospettive occupazionali.L'evento è gratuito, aperto a tutti, rivolto a chiunque fosse interessato a conoscere una nuova opportunità formativa e lavorativa.Per partecipare all'evento è necessarioentro e non oltre il 18 febbraio.378 4058 115