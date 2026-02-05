Elearning Formazione
Elearning Formazione
Speciale

Diventare difensore civile: una nuova professione tra opportunità occupazionali e sviluppo sociale

Appuntamento a venerdì 20 febbraio, nella Sala San Luigi di Trani, con l’evento di presentazione

Trani - giovedì 5 febbraio 2026 10.04 Sponsorizzato
Venerdì 20 febbraio, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, presso l'Auditorium San Luigi di Trani, si terrà il convegno intitolato "Diventare Difensore Civile: ruolo, competenze e prospettive", nel quale verrà ufficialmente presentata la nuova figura professionale, riconosciuta ai sensi della Legge n. 4/2013, che disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.

La figura del Difensore Civile nasce da un progetto ideato e sviluppato da Repertorio Nazionale Professioni, (Associazione Professionale iscritta al Ministero delle Imprese e del Made in Italy), in partnership con Italfor srl, (Ente di Formazione accreditato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e proprietaria della piattaforma E-Learning Formazione), che ne hanno definito il profilo professionale, le competenze e il percorso formativo.

Il convegno ha l'obiettivo di informare diplomati e laureati in cerca di prima occupazione, cittadini, consulenti e professionisti sulle competenze, funzioni e prospettive occupazionali del Difensore Civile, e gli scenari evolutivi derivanti dall'assistenza, tutela e supporto ai cittadini.

Nel corso della giornata saranno mostrati nel dettaglio le funzioni del Difensore Civile, l'alveo giuridico entro il quale può operare, le prospettive professionali, i requisiti e il percorso formativo strutturato ed erogato dalla piattaforma.

L'incontro rappresenta un'importante occasione di approfondimento su una professione emergente che, in un contesto sociale e lavorativo sempre più complesso, potrà rispondere alle crescenti esigenze di tutela e assistenza civile in tempi brevi, offrendo al tempo stesso nuove prospettive occupazionali.

L'evento è gratuito, aperto a tutti, rivolto a chiunque fosse interessato a conoscere una nuova opportunità formativa e lavorativa.

Per partecipare all'evento è necessario compilare la domanda di partecipazione entro e non oltre il 18 febbraio.

Per maggiori informazioni sull'evento contattare la direzione:
Mail direzione@elearningformazione.it
Mob 378 4058 115
Locandina evento febbraio
Locandina evento febbraio
  • Lavoro e formazione
Altri contenuti a tema
Laurea online: da dove iniziare? Scuola e Lavoro Laurea online: da dove iniziare? Le università telematiche rappresentano la soluzione perfetta, offrendo la flessibilità di studiare dove e quando vuoi
SIAE assume a Trani fra i 25 posti disponibili Scuola e Lavoro SIAE assume a Trani fra i 25 posti disponibili Selezioni anche ad Andria e Barletta. Scadenza presentazione domande il 31 ottobre
Iscrizioni universitarie: Musa Formazione, il tuo alleato per un futuro senza stress Attualità Iscrizioni universitarie: Musa Formazione, il tuo alleato per un futuro senza stress Il partner che ti guida verso il successo, offrendoti un supporto gratuito e completo
Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori, da Metropolis formazione gratuita con indennità fino a 700 euro Meteo Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori, da Metropolis formazione gratuita con indennità fino a 700 euro Al via 50 percorsi di formazione gratuita grazie all’Avviso 3 – Programma GOL/2023
Perché il corso di Nutrizione Online è fondamentale per medici, biologi e dietisti Attualità Perché il corso di Nutrizione Online è fondamentale per medici, biologi e dietisti Un corso online per tutti i professionisti della nutrizione
Un altro grande evento targato Mediaone Academy: Workshop gratuito sulla Pianificazione Strategica al Circolo Tennis Barletta Un altro grande evento targato Mediaone Academy: Workshop gratuito sulla Pianificazione Strategica al Circolo Tennis Barletta Lunedì 28 aprile, a partire dalle ore 17:00, andrà in scena un nuovo appuntamento formativo di grande rilevanza
Rimettersi in gioco: perché la formazione è la scelta che cambia il futuro Scuola e Lavoro Rimettersi in gioco: perché la formazione è la scelta che cambia il futuro In un mercato del lavoro orientato all’innovazione sapersi aggiornare è un requisito indispensabile
Costruisci il Tuo Futuro nel Digitale: Formazione in Sicurezza Informatica e Sviluppo Web Scuola e Lavoro Costruisci il Tuo Futuro nel Digitale: Formazione in Sicurezza Informatica e Sviluppo Web L'aumento degli attacchi informatici ha reso la sicurezza IT una priorità per le aziende di ogni settore
Trani, il Sindaco Bottaro ridisegna la Giunta annuncia l'uscita di tre assessori e la rimodulazione delle deleghe
5 febbraio 2026 Trani, il Sindaco Bottaro ridisegna la Giunta annuncia l'uscita di tre assessori e la rimodulazione delle deleghe
L’Arcidiocesi di Trani e Fondazione S.E.C.A. restituiscono Palazzo Lodispoto alla Città
5 febbraio 2026 L’Arcidiocesi di Trani e Fondazione S.E.C.A. restituiscono Palazzo Lodispoto alla Città
Il Questore della Bat incontra gli studenti del De Sanctis
5 febbraio 2026 Il Questore della Bat incontra gli studenti del De Sanctis
Trani, odissea disabili per la Commissione Patenti
5 febbraio 2026 Trani, odissea disabili per la Commissione Patenti
Una "bussola " per il futuro: il Liceo De Sanctis porta gli studenti alla scoperta dello sportello UniBa
5 febbraio 2026 Una "bussola" per il futuro: il Liceo De Sanctis porta gli studenti alla scoperta dello sportello UniBa
Parcheggio Stazione, Lima (FdI): «Bene l’opera, ma l’ennesima esternalizzazione è un errore»
5 febbraio 2026 Parcheggio Stazione, Lima (FdI): «Bene l’opera, ma l’ennesima esternalizzazione è un errore»
Riforma della Giustizia: Trani al centro del dibattito verso il Referendum
5 febbraio 2026 Riforma della Giustizia: Trani al centro del dibattito verso il Referendum
Un Poster per la Pace, Lions e Baldassarre premiano i ragazzi di Trani
5 febbraio 2026 Un Poster per la Pace, Lions e Baldassarre premiano i ragazzi di Trani
Parcheggio Stazione: PSI Trani chiede chiarezza sui costi
5 febbraio 2026 Parcheggio Stazione: PSI Trani chiede chiarezza sui costi
Una riflessione di "INSIEME " - Trani: "La politica insulti meno e ascolti di più "
5 febbraio 2026 Una riflessione di "INSIEME" - Trani: "La politica insulti meno e ascolti di più"
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.