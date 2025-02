"Etica&Politica", avviato a Trani la formazione «Palestra di Cittadinanza»

Si è svolto presso Auditorium San Luigi a Trani il primo incontro del Corso di formazione politico-amministrativa, intitolatoorganizzato dall'Associazioneche per questi primi appuntamenti registra la collaborazione dell'Associazione Filosofica "METABOLÈ – Fucina dei Saperi" di Trani, ieri era presente, come relatore, il Prof. Ottavio Marzocca, già docente di Filosofia Etico-Politica all'Università degli Studi di Bari. Questo percorso di formazione è stato pensato per fornire a tutte le Cittadine ed i Cittadini, di ogni età e provenienza sociale, le competenze necessarie per comprendere i meccanismi che regolano la governance locale, con l'obiettivo di promuovere la partecipazione consapevole alla vita civica e rafforzare le azioni di Cittadinanza Attiva. La struttura del corso, eccetto per i primi due incontri, è stato ideato anche per consentire anche la partecipazione di singole lezioni, non essendoci l'obbligo di frequenza per l'intero programma.In video l'intervista di Tonino Lacalamita adedcofondatori, condiche nel proprio manifesto associativo non lascia dubbi sull'obiettivo del loro impegno: "Se la caratteristica fondamentale della democrazia è la partecipazione, intesa come capacità di mettere insieme idee, energie e punti di vista diversi per cercare di risolvere i problemi e le questioni sociali e politiche del nostro tempo, è necessario creare dei gruppi dove l'impegno degli individui, attraverso forme diverse, tendano a tale scopo. Quindi, per Etica & Politica il valore aggiunto sarà l'impegno non solitario, ma inserito in una rete che offre una "compagnia", che spesso manca, alle persone di buona volontà che vogliono contribuire al bene della propria Città".