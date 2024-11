A Bari il convegno "Gestione dei Modelli Organizzativo – Strategici, con annesse criticità ed opportunità, nelle aziende Start Up e Spin Off"

, in collaborazione con JEBA (Junior Enterprises Bari), organizza il convegno dal titolo "Gestione dei modelli organizzativo - strategici, con annesse criticità ed opportunità, nelle aziende start up e spin off". L'evento è patrocinato dale dalEsplorare sfide ed opportunità comuni a tutte le aziende, in un contesto economico in continua evoluzione, è fondamentale per tutte le imprese, allo scopo di affrontare le criticità e garantirsi una crescita sostenibile e innovativa.Apertura dei lavori ad opera dell'(Assessore alla Conoscenza della Città di Bari) e del(Magnifico Rettore del Politecnico di Bari).Relazioni a cura del, Ordinario di Ingegneria Economico – Gestionale (già Magnifico Rettore del Politecnico di Bari) e del, Docente a contratto di "Organizzazione e strategia", nonché Vice Direttore Generale Vicario di"Incontri come questo rappresentano un'importante occasione di confronto e approfondimento", afferma Savino Lapalombella, Presidente di Mediaone Italia. "Ci rivolgiamo a imprenditori, professionisti, studenti e tutti coloro che sono interessati all'ecosistema start up e spin off", continua Lapalombella, "nonché all'innovazione e all'evoluzione degli scenari competitivi".La partecipazione è gratuita e l'invito è esteso a tutta la cittadinanza.Per registrarsi: https://www.eventbrite.com/e/gestione-dei-modelli-organizzativi-e-strategici-di-start-up-e-spin-off-tickets-1041820993637?aff=oddtdtcreator Partners: