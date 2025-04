Pronto Intervento sociale di Trani, segnalazione presenza donna con minore presso la Stazione di Trani

Il Pronto Intervento Sociale è un servizio dell'Ambito Territoriale Sociale Trani Bisceglie, in data odierna, in orario di reperibilità, su indicazione del SSP competente, gli operatori del Servizio P.I.S. hanno effettuato un sopralluogo presso la stazione di Trani. Al momento dell'intervento non è stata riscontrata la presenza di persone corrispondenti alla descrizione fornita. Sono stati interpellati alcuni operatori presenti in loco (gestore del bar e addetto alle pulizie) per avere possibili informazioni aggiuntive.Alla luce degli elementi raccolti:- È stata informata l'Assistente Sociale per gli approfondimenti del caso.- La segnalazione è stata trasmessa all'Unità di Strada, per l'attivazione di eventuali interventi di monitoraggio in fascia serale/notturna.Resta ferma la disponibilità del Servizio! Grazie a tutti i cittadini che, con senso civico, segnalano situazioni di possibile fragilità, questi i canali di segnalazione:- cellulare 389 875 9367- mail pistranibisceglie@libero.it- indirizzo via G. di Vittorio n.60 (zona stadio), Trani