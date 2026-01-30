Anziani
Trani e Bisceglie, al via "Passo Passo": sportelli e portierato sociale per gli over 65

Oggi, venerdì 30 gennaio, alle ore 11.30 presso la sede Epass di Bisceglie (piazza C.A. Dalla Chiesa 12), vengono presentati ufficialmente i nuovi servizi del progetto

Oggi, venerdì 30 gennaio, alle ore 11.30 presso la sede Epass di Bisceglie (piazza C.A. Dalla Chiesa 12), vengono presentati ufficialmente i nuovi servizi del progetto "Passo passo". L'iniziativa, promossa dall'Ambito Territoriale Sociale di Trani-Bisceglie e gestita in co-progettazione da Epass OdV e Comunità Oasi 2 San Francesco, mira a sostenere la popolazione over 65, con particolare attenzione alle fragilità, attraverso azioni di domiciliarità leggera e prossimità.

All'incontro partecipano i sindaci Amedeo Bottaro (Trani) e Angelantonio Angarano (Bisceglie), le assessore ai Servizi Sociali Alessandra Rondinone e Roberta Rigante, e il Dirigente dell'Ufficio di Piano Alessandro Nicola Attolico.

I SERVIZI ATTIVI DA FEBBRAIO A partire dal mese di febbraio, saranno operativi due strumenti fondamentali:
  1. Sportello di orientamento e consulenza: supporto per pratiche burocratiche, assistenza fiscale, accesso ai servizi telematici (SPID, pagamenti online), guida ai servizi sanitari, informazioni su bonus e sussidi.
  2. Portierato sociale: un aiuto concreto per le piccole incombenze quotidiane (piccole commissioni, pagamento bollette, spesa, prenotazioni) per agevolare la vita degli anziani soli.
Come spiegato dal Dirigente Attolico, il progetto include anche servizi di sollievo come il pronto intervento per emergenze e la sostituzione temporanea degli assistenti familiari (badanti) in caso di ferie o malattia.
ORARI E CONTATTI Gli sportelli saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 12.30.
  • TRANI: Corso De Gasperi 25/D
  • BISCEGLIE: Piazza C.A. Dalla Chiesa 12
Per informazioni e per prenotare i servizi di portierato:
  • Tel: 328.1393947
  • Email: passopasso.tranibisceglie@gmail.com
Gli approfondimenti dal link: A Trani e Bisceglie apre uno sportello di orientamento e di portierato sociale per over 65 - Comune di Trani
