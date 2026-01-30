Territorio
Trani e Bisceglie, al via "Passo Passo": sportelli e portierato sociale per gli over 65
Oggi, venerdì 30 gennaio, alle ore 11.30 presso la sede Epass di Bisceglie (piazza C.A. Dalla Chiesa 12), vengono presentati ufficialmente i nuovi servizi del progetto
Trani - venerdì 30 gennaio 2026 Comunicato Stampa
Oggi, venerdì 30 gennaio, alle ore 11.30 presso la sede Epass di Bisceglie (piazza C.A. Dalla Chiesa 12), vengono presentati ufficialmente i nuovi servizi del progetto "Passo passo". L'iniziativa, promossa dall'Ambito Territoriale Sociale di Trani-Bisceglie e gestita in co-progettazione da Epass OdV e Comunità Oasi 2 San Francesco, mira a sostenere la popolazione over 65, con particolare attenzione alle fragilità, attraverso azioni di domiciliarità leggera e prossimità.
All'incontro partecipano i sindaci Amedeo Bottaro (Trani) e Angelantonio Angarano (Bisceglie), le assessore ai Servizi Sociali Alessandra Rondinone e Roberta Rigante, e il Dirigente dell'Ufficio di Piano Alessandro Nicola Attolico.
I SERVIZI ATTIVI DA FEBBRAIO A partire dal mese di febbraio, saranno operativi due strumenti fondamentali:
ORARI E CONTATTI Gli sportelli saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 12.30.
- Sportello di orientamento e consulenza: supporto per pratiche burocratiche, assistenza fiscale, accesso ai servizi telematici (SPID, pagamenti online), guida ai servizi sanitari, informazioni su bonus e sussidi.
- Portierato sociale: un aiuto concreto per le piccole incombenze quotidiane (piccole commissioni, pagamento bollette, spesa, prenotazioni) per agevolare la vita degli anziani soli.
- TRANI: Corso De Gasperi 25/D
- BISCEGLIE: Piazza C.A. Dalla Chiesa 12
- Tel: 328.1393947
- Email: passopasso.tranibisceglie@gmail.com