Trani, "Donne al centro": oggi pomeriggio al Family Lab il focus su benessere e identità femminile

Prendersi un momento per sé, fermare la corsa quotidiana e rimettere a fuoco la propria identità. È questo l'obiettivo di, l'iniziativa promossa daldi Trani che prende il via proprio. Alle, presso la sede di via Caposele n. 60, si terrà il primo di due incontri pensati per creare uno spazio di confronto e crescita.L'evento, totalmente, offre alle partecipanti l'opportunità di esplorare temi fondamentali come il benessere personale, la gestione delle relazioni e la complessità dell'identità femminile contemporanea. Il valore aggiunto dell'iniziativa risiede nella qualità del supporto professionale offerto: il percorso sarà infatti guidato da un team multidisciplinare composto da, pronte ad ascoltare e fornire strumenti utili per la consapevolezza di sé.La partecipazione a tutte le iniziative del Family Lab è gratuita, ma è necessaria l'iscrizione per verificare la disponibilità dei posti in sala. Per informazioni last-minute o per prenotarsi ai prossimi appuntamenti, è possibile contattare il numeroo scrivere a. Un'occasione da non perdere per tutte le donne che desiderano rimettersi "al centro", partendo proprio da oggi.