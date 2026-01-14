Family Lab
Trani, "Donne al centro": oggi pomeriggio al Family Lab il focus su benessere e identità femminile

Al via il ciclo di incontri gratuiti con psicologhe e pedagogiste. Appuntamento alle 17:30 in via Caposele per esplorare le sfumature dell'essere donna

Trani - mercoledì 14 gennaio 2026 13.58 Comunicato Stampa
Prendersi un momento per sé, fermare la corsa quotidiana e rimettere a fuoco la propria identità. È questo l'obiettivo di "Donne al Centro - Essere donna, essere al centro", l'iniziativa promossa dal Family Lab di Trani che prende il via proprio oggi pomeriggio. Alle ore 17:30, presso la sede di via Caposele n. 60, si terrà il primo di due incontri pensati per creare uno spazio di confronto e crescita.

L'evento, totalmente gratuito, offre alle partecipanti l'opportunità di esplorare temi fondamentali come il benessere personale, la gestione delle relazioni e la complessità dell'identità femminile contemporanea. Il valore aggiunto dell'iniziativa risiede nella qualità del supporto professionale offerto: il percorso sarà infatti guidato da un team multidisciplinare composto da pedagogiste, psicologhe ed educatrici, pronte ad ascoltare e fornire strumenti utili per la consapevolezza di sé.

Come partecipare La partecipazione a tutte le iniziative del Family Lab è gratuita, ma è necessaria l'iscrizione per verificare la disponibilità dei posti in sala. Per informazioni last-minute o per prenotarsi ai prossimi appuntamenti, è possibile contattare il numero 0883 011094 o scrivere a familylabtrani@libero.it. Un'occasione da non perdere per tutte le donne che desiderano rimettersi "al centro", partendo proprio da oggi.
