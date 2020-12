Adi e Sad, pubblicata per l'affidamento dei servizi

E' stata pubblicata questa mattina sulla piattaforma Empulia la procedura aperta per l'affidamento dei servizi di assistenza domiciliare socio-assistenziale (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI) in favore di soggetti con disabilità e non autosufficienti. L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio dei Comuni di Trani e Bisceglie.L'importo a base di gara è di 557.114,69 euro. L'appalto, a partire dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, avrà la durata di 10 (dieci) mesi, per il numero massimo delle ore aggiudicate e comunque nei limiti della risorsa complessiva destinata alla realizzazione del progetto, ivi comprese le economie determinate dal ribasso d'asta o dal più favorevole regime fiscale dell'aggiudicatario, che potranno essere tramutate in corrispettivi per ulteriori e/o impreviste necessità di prestazione (clausola eventuale), con decorrenza dalla data di avvio del Servizio, in seguito ad aggiudicazione e stipula del contratto.La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per martedì 29 dicembre 2020. Tutta la documentazione di gara è visionabile anche sul sito del Comune di Trani nella sezione Gare e Appalti.